Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили 9 июня назначил четырех новых руководителей региональных управлений полиции.
Леван Майсурадзе возглавит Главное управление полиции автономной республики аджария вместо Кахи Бухрадзе, который служил на этой должности во время беспорядков в городе Батуми.
Сам Каха Бухрадзе возглавит Главное управление полиции региона Квемо Картли.
Главное управление полиции региона Самегрело – Земо Сванети возглавит Николоз Гаделия, а руководителем Главного управления полиции региона Шида Картли назначен михаил Каладзе.