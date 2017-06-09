Назначены новые руководители четырех региональных управлений полиции

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили 9 июня назначил четырех новых руководителей региональных управлений полиции.



Леван Майсурадзе возглавит Главное управление полиции автономной республики аджария вместо Кахи Бухрадзе, который служил на этой должности во время беспорядков в городе Батуми.



Сам Каха Бухрадзе возглавит Главное управление полиции региона Квемо Картли.



Главное управление полиции региона Самегрело – Земо Сванети возглавит Николоз Гаделия, а руководителем Главного управления полиции региона Шида Картли назначен михаил Каладзе.