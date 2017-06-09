Грузия запретит продажу сельскохозяйственных земель иностранцам

Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 8 июня, что правительство и парламентское большинство достигло соглашения о внесении в Конституцию новой записи, согласно которой, будет установлен запрет на продажу сельскохозяйственных земель гражданам иностранных государств по причине «стратегических интересов граждан грузии и страны».



По словам Ираклия Кобахидзе, правящая партия с той же целью планирует инициировать отдельный законопроект до тех пор, пока конституционные поправки войдут в силу.



«До принятия решения мы проанализировали все факторы. В том числе и то, какой вклад вносит продажа сельскохозяйственных земель в привлечении инвестиций и экономическом росте. Реально, для нас главное, найти правильный баланс между первым и вторым интересом. Одним из наших главнейших приоритетов и интересов является поощрение экономического роста, привлечение инвестиций, именно поэтому, этот вопрос будет продуман в экономическом разрезе и с учетом того, что доля продажи земли в экономическом росте и привлечении иностранных инвестиций очень мала, это тоже является одним из факторов, обусловивших принятие этого решения», - заявил Кобахидзе.



По его словам, «мы должны противопоставить друг другу два интереса – это стратегический интерес, чтобы грузинская земля осталась в собственности грузинского государства и граждан Грузии, и второй интерес – это экономический интерес».



«Экономический фактор, экономическая сторона этого вопроса была проанализирована глубинным образом и только на основании этого мы приняли наше решение», - заявил глава Парламента.



По его словам, всенародные обсуждения конституционных поправок сыграли важную роль в принятии этого решения. «Мы увидели, что у общества Грузии есть особое эмоциональное отношение к этому вопросу и естественно, это также было важнейшим основанием для принятия этого решения», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили на заседании правительства 1 июня подтвердил планы принятия такого решения и отметил, что правительство обратиться к Конституционной комиссии с просьбой, чтобы в Конституции была бы сделана запись, которая запретит продажу сельскохозяйственных земель лицам, которые не имеют грузинского гражданства.



По словам Квирикашвили, текст будет сформулирован таким образом: «Правом на владение земли сельскохозяйственного назначения, как особо важного ресурса, может обладать только гражданин Грузии, объединение граждан Грузии, государство или единица самоуправления».



«Данная запись напрямую откликается на те требования, которые имеются у большинства граждан грузии. Думаю, что это будет решением, которое обязательно должно быть принято правящей командой», - заявил премьер-министр.



Отклики оппозиции



Две парламентские оппозиционные партии – Единое национальное движение и Движение за свободу – Европейская Грузия – подвергли критике решение правительства и назвали его популистским шагом перед запланированными на осень выборами местного самоуправления.



Акакий Минашвили от Национального движения заявил, что правящая партия должна акцентировать внимание на создание рабочих мест, развитие сельского хозяйства и инвестициях. «Любое регулирование, о которых сегодня говорит власть, создаст препятствия всему этому и ее больше повредит нашим гражданам, которые находятся в нужде. Эта регуляция означает, что у наших граждан возникнет еще больше проблем, еще меньше шансов будет получить дополнительный доход», - заявил он.



Движение за свободу – Европейская Грузия назвала это решение властей «одним из политических шагов». «Грузинскую землю реально никто не сможет положить на спину и унести куда-нибудь. Единственная нагрузка, чтобы у иностранцев были права, заключается в том, если с этого будет экономическая выгода», - заявил Георгий Тугуши от Европейской Грузии.