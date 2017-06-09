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В Абхазии задержали пять человек из-за предполагаемой связи с «ИГИЛ»
Civil Georgia, Tbilisi / 9 Июнь.'17 / 12:44

В Абхазии задержали пятерых граждан Таджикистана, которые обвиняются в предполагаемых связях с с т.н. «ИГИЛ». Об этом 8 июня сообщила Служба государственной безопасности сепаратистского правительства Абхазии.

Все пятеро лиц были задержаны 8 июня Службой государственной безопасности сепаратистского региона, «совместно с российскими коллегами», – говорится в сообщении без уточнения других подробностей.

Задержанные были переданы российской стороне «для проведения оперативно-следственных действий», - сообщают сепаратистские власти региона.

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