В Абхазии задержали пять человек из-за предполагаемой связи с «ИГИЛ»

В Абхазии задержали пятерых граждан Таджикистана, которые обвиняются в предполагаемых связях с с т.н. «ИГИЛ». Об этом 8 июня сообщила Служба государственной безопасности сепаратистского правительства Абхазии.

Все пятеро лиц были задержаны 8 июня Службой государственной безопасности сепаратистского региона, «совместно с российскими коллегами», – говорится в сообщении без уточнения других подробностей.



Задержанные были переданы российской стороне «для проведения оперативно-следственных действий», - сообщают сепаратистские власти региона.