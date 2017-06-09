Директор БДИПЧ «обеспокоен» в связи с предположительным похищением азербайджанского журналиста

Директор БДИПЧ/ОБСЕ Майкл Георг Линк выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с «предположительным похищением и ненадлежащим обращением в заключении» в отношении азербайджанского журналиста и правозащитника Афгана Мухтарлы.



«Обвинения по поводу ненадлежащего обращения с Афганом Мухтарлы и обстоятельства его возвращения в Азербайджан должны быть расследованы полноценно, чтобы установить факты дела и своевременно рассмотреть его в судебном порядке», - заявил директор БДИПЧ/ОБСЕ 8 июня, - «Любой случай злонамеренного использования правоохранительными структурами власти или уголовные действия должны быть расследованы и любое лицо, кто ответственен за такие действия, должен ответить перед законом».



«БДИПЧ вновь будет наблюдать за этим особым делом», - заявил он, - «В том случае, если окажется, что выдвинутые против Афгана Мухтарлы обвинения основываются на сфабрикованных доказательствах или действий, осуществленных с применением силы или ненадлежащего обращения, власти сразу же должны снять с него обвинения и освободить его».



Аналогичное послание было озвучено комиссаром Федерального правительства германии по политике прав человека и по вопросам гуманитарной помощи Барбел Кофлер, которая 6 июня опубликовала заявление, в котором отмечает, что «глубоко обеспокоена информацией о похищении проживающего в Грузии в изгнании азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и его незаконным задержанием структурами безопасности Азербайджана».



«Поэтому это дело должно быть расследовано быстро и прозрачно, как с грузинской, так и с азербайджанской стороны», - заявила Кофлер и добавила, что приветствует начало расследования властями Грузии.



Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, который занимается следственной журналистикой, и который после исчезновения в Тбилиси 29 мая уже спустя день оказался в КПЗ в БАКУ, заявил 30 мая, что неизвестные лица его насильно посадили в автомобиль в Тбилиси возле дома, где он проживает, которые, как он считает, были сотрудниками спецслужб Грузии, а позже его перевели через границу Азербайджана.