Международные правозащитные организации призывают к полному расследованию дела о предположительном похищении азербайджанского журналиста

23 международных правозащитных организаций и организаций, защищающих права СМИ, в том числе, Репортеры без границ и Human Rights Watch, обратились к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили с письмом, в котором призывают правительство Грузии, уважать свои международные обязательства и провести полное расследование предположительного похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в Тбилиси 29 мая.



«Пишем вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с похищением в Тбилиси проживающего в изгнании Афгана Мухтарлы. Он исчез после того, как вечером связался с коллегами, после чего он оказался в заключении у Государственной пограничной служба Азербайджана на второй день», - говорится в письме.



«Это печальное развитие не только создает риск пыток и длительного заключения Афгану Мухтарлы, но и создает тревожный прецедент и угрозу другим десяткам азербайджанцев, которые проживают в Грузии в изгнании», - говорится в письме.



Организации заявляют, что «похищение и незаконная депортация» Афгана Мухтарлы в Азербайджан, «в то время, когда в Грузии проходит процесс по предоставлению ему убежища, является очевидным нарушением международного права» и «это темное пятно для репутации Грузии, как лидера в деле соблюдения стандартов прав человека в Кавказском регионе».



Организации приветствуют начало расследования по делу и выражают надежду, что это «прольет свет над личностью похитителей и установит потенциальную роль властей Грузии в том, что произошло». «Необходимо направить четкое послание в связи с тем, что осуществление соседними государствами незаконных действий на территории Грузии будет недопустимо и что любой публичный служащий, который примет участие в этом тяжком нарушении международного права, ответит перед законом».