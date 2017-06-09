О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 18:38 - 9 Июнь.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Международные правозащитные организации призывают к полному расследованию дела о предположительном похищении азербайджанского журналиста
Civil Georgia, Tbilisi / 8 Июнь.'17 / 18:43

23 международных правозащитных организаций и организаций, защищающих права СМИ, в том числе, Репортеры без границ и Human Rights Watch, обратились к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили с письмом, в котором призывают правительство Грузии, уважать свои международные обязательства и провести полное расследование предположительного похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в Тбилиси 29 мая.

«Пишем вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с похищением в Тбилиси проживающего в изгнании Афгана Мухтарлы. Он исчез после того, как вечером связался с коллегами, после чего он оказался в заключении у Государственной пограничной служба Азербайджана на второй день», - говорится в письме.

«Это печальное развитие не только создает риск пыток и длительного заключения Афгану Мухтарлы, но и создает тревожный прецедент и угрозу другим десяткам азербайджанцев, которые проживают в Грузии в изгнании», - говорится в письме.

Организации заявляют, что «похищение и незаконная депортация» Афгана Мухтарлы в Азербайджан, «в то время, когда в Грузии проходит процесс по предоставлению ему убежища, является очевидным нарушением международного права» и «это темное пятно для репутации Грузии, как лидера в деле соблюдения стандартов прав человека в Кавказском регионе».

Организации приветствуют начало расследования по делу и выражают надежду, что это «прольет свет над личностью похитителей и установит потенциальную роль властей Грузии в том, что произошло». «Необходимо направить четкое послание в связи с тем, что осуществление соседними государствами незаконных действий на территории Грузии будет недопустимо и что любой публичный служащий, который примет участие в этом тяжком нарушении международного права, ответит перед законом».

На эту же тему
Последние новости
09 Июнь.'17 18:38
Назначены новые руководители четырех региональных управлений полиции
Каха Бухрадзе, который был начальником полиции Аджарии во время беспорядков в Батуми, возглавит Главное управление полиции Квемо Картли.
09 Июнь.'17 17:56
Грузия запретит продажу сельскохозяйственных земель иностранцам
Это решение правительства оппозиционные партии назвали популистским шагом перед запланированными на осень местными выборами.
09 Июнь.'17 12:44
В Абхазии задержали пять человек из-за предполагаемой связи с «ИГИЛ»
Задержанные были переданы российской стороне «для проведения оперативно-следственных действий».
08 Июнь.'17 19:17
Директор БДИПЧ «обеспокоен» в связи с предположительным похищением азербайджанского журналиста
Майкл Георг Линк призывает к полноценному расследованию дела и обещает, что будет наблюдать за этим «особым делом».
08 Июнь.'17 18:43
Международные правозащитные организации призывают к полному расследованию дела о предположительном похищении азербайджанского журналиста
Афган Мухтарлы исчез в Тбилиси 29 мая и спустя день оказался в КПЗ в Баку.
08 Июнь.'17 17:59
Тбилиси критикует заявление России о Соглашении по ВТО
Москва заявила, что Тбилиси избегает выполнения своих обязательств.
08 Июнь.'17 16:35
НПО и политические партии призывают отложить парламентские обсуждения конституционного проекта
Комитетские слушания по проекту конституционных поправок начались в Парламенте 5 июня.
08 Июнь.'17 13:30
Министры обороны Украины и Грузии подтверждают поддержку друг друга и планируют совместные действия
Степан Полторак встретился со своим грузинским коллегой Леваном Изория и премьер-министром Георгимем Квирикашвили.
07 Июнь.'17 19:24
Избран новый председатель сепаратистского парламента Южной Осетии
На этот пост сепаратистский парламент региона избрал Петра Гассиева.
07 Июнь.'17 16:47
Москва: Соглашение 2011 г. по ВТО может содействовать «налаживанию международной торговли в регионе»
МИД России прокомментировал заявление Анатолия Бибилова о транзите грузов через Южную Осетию.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
66