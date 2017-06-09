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Тбилиси критикует заявление России о Соглашении по ВТО
Civil Georgia, Tbilisi / 8 Июнь.'17 / 17:59

Министерство иностранных дел Грузии 7 июня ответило на заявление МИД России о транзите грузов через Цхинвальский регион и отметило, что это является «очевидной попыткой» избежать реализации Соглашения между правительством Грузии и правительством Российской Федерации от 9 ноября 2011 года об основных принципах, связанных с таможенным администрированием и торговлей товарами.

МИД России заявил 6 июня, что приветствует «конструктивную и ответственную позицию» сепаратистского лидера Южной Осетии Анатолия Бибилова, согласно которой. Регион готов допустить транзит международных грузов через свою территорию. МИД России выразил надежду, что Тбилиси также займет аналогичную «конструктивную позицию».

В ответ на это заявление, МИД Грузии обвинил Москву в «целенаправленном вводе в тупик» процесса и подчеркнул, что «объектом и целью соглашения является мониторинг торговли между Грузией и Российской Федерацией».

«Российская сторона пытается представить оккупированный Цхинвальский регион в качестве участника вышеуказанного соглашения, что явно противоречит принципам и назначению этого соглашения. Такая интерпретация оформленного в 2011 году между двумя странами соглашения принципиально неприемлемо для грузинской стороны и это изначально было известно для официальной Москвы», - заявил МИД Грузии.

В заявлении также отмечается, что после подписания соглашения были сделаны «важные шаги» для его осуществления при поддержке Швейцарии, в том числе, была выбрана нейтральная компания, которая должна осуществлять таможенный мониторинг товарооборота между Грузией и РФ, а также были сделаны технические шаги. В результате, заявляет министерство, «Грузия завершила все предварительные процедуры для подписания контракта с нейтральной компанией и исполнения соглашения».

МИД Грузии призывает Россию «пересмотреть свою неконструктивную позицию и приступить к безусловному исполнению своих международных обязательств». Министерство также призывает государства членов ВТО дать соответствующую оценку «этому деструктивному шагу» России и «не допустить политизацию реализации Соглашения 2011 года».

Грузия только после того согласилась на вступление России в ВТО, как Тбилиси и Москва в ноябре 2011 года при посредничестве Швейцарии подписали соглашение, которое предусматривает создание комплексной, современной системы наблюдения за передвижением грузов через сепаратистскую Абхазию и Южную Осетию. Соглашение предусматривает наем «нейтральной частной компании» для установления мониторинга на перемещение грузов через три «торговых коридора». Два коридора расположены в сепаратистских регионах, а третий – на КПП Казбеги-Верхний Ларс.

По условиям соглашения, представители компании будут размещены в начале и конце коридора таким образом, что они не будут размещаться непосредственно в сепаратистских регионах.

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