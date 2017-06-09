НПО и политические партии призывают отложить парламентские обсуждения конституционного проекта

Неправительственные организации и политические партии Грузии обратились к Парламенту с просьбой отложить парламентские обсуждения конституционного законопроекта.



Комитетские слушания по предложенным конституционным поправкам, которые продлятся в течение недели, Парламент начал 5 июня, после чего, во второй половине июня пройдет обсуждение поправок на внеочередном пленарном заседании Парламента в первом и втором слушаниях.



Оппозиционные Свободные демократы и Республиканская партия 7 июня опубликовали совместное заявление, в котором призывают Грузинскую мечту, приостановить парламентские обсуждения и «как минимум, дождаться заключения Венецианской комиссии (до 17 июня)».



«Мы, Свободные демократы и Республиканцы считаем тревожным обсуждение проекта поправок к Конституции Грузии в ускоренном режиме», - заявила политический секретарь Свободных демократов Нино Гогуадзе.



«Грузинская мечта уже приступила к парламентским слушаниям на том фоне, когда Ираклий кобахидзе (председатель Парламента) публично заявлял, что при принятии конституционных изменений обязательно учтут соображения и замечания Венецианской комиссии», - заявила Гогуадзе.



«Принятие изменений в предложенном виде вводит в тупик нашу страну, так как отдалит от реальной парламентской модели управления, не обеспечивает многопартийного представительства в Парламенте, запретит избрание президента путем прямых выборов, ослабит местное самоуправления и снизит стандарт защиты прав человека, существующий сегодня», - заявила политический секретарь Республиканской партии Тамара Кордзаия.



Группа неправительственных организаций, в том числе, Ассоциация молодых юристов Грузии и Центр изучения прав человека и мониторинга, а также эксперт Вахтанг Хмаладзе 8 июня опубликовали совместное заявление, в котором призвали Парламент отложить обсуждения до осенней сессии.



«Парламентские обсуждения являются практически последним и заключительным этапом полноценного осознания изменений, отражения всех рекомендаций Венецианской комиссии и достижения максимально широкого консенсуса по высшему закону страны. Соответственно, крайне важно, чтобы обсуждение законопроекта по пересмотру Конституции не проходил в парламентском формате за неразумно короткий срок. Тем более, что не существует правовой необходимости и политической целесообразности», - говорится в заявлении.



По заявлению неправительственных организаций, из-за того, что «обсуждение в первом и втором слушаниях является наиболее важным этапом, во время чего происходит сопоставление позиций по принципиальным вопросам и конкретным постатейным формулировкам изменений (на этапе третьего слушания в законопроект невозможно внести изменения содержания), в июне месяце, тем более, за последние две недели, практически невозможно будет успеть обсуждение конституционных поправок в обоих слушаниях надлежащим образом».



Организации заявили, что по определенным вопросам в проекте Конституции есть «нулевой консенсус», в том числе, по избирательной системе, президентским выборам и др. Они также добавили, что политические акторы должны достичь «широкого консенсуса» по Конституции.



Работа над конституционной реформой, поддерживаемой со стороны Грузинской мечты и лично председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, началась в декабре 2016 года в рамках Государственной конституционной комиссии. Работа комиссии и последовавшие всенародные обсуждения сопровождалась критикой от оппозиции по поводу того, что правящая партия планирует создать такую систему, которая еще более усилила бы ее присутствие у власти. Мишенью особой критики стали вопросы непрямых выборов президента и присвоения нераспределенных мандатов победившей на парламентских выборах партии.