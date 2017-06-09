О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 18:38 - 9 Июнь.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
НПО и политические партии призывают отложить парламентские обсуждения конституционного проекта
Civil Georgia, Tbilisi / 8 Июнь.'17 / 16:35

Неправительственные организации и политические партии Грузии обратились к Парламенту с просьбой отложить парламентские обсуждения конституционного законопроекта.

Комитетские слушания по предложенным конституционным поправкам, которые продлятся в течение недели, Парламент начал 5 июня, после чего, во второй половине июня пройдет обсуждение поправок на внеочередном пленарном заседании Парламента в первом и втором слушаниях.

Оппозиционные Свободные демократы и Республиканская партия 7 июня опубликовали совместное заявление, в котором призывают Грузинскую мечту, приостановить парламентские обсуждения и «как минимум, дождаться заключения Венецианской комиссии (до 17 июня)».

«Мы, Свободные демократы и Республиканцы считаем тревожным обсуждение проекта поправок к Конституции Грузии в ускоренном режиме», - заявила политический секретарь Свободных демократов Нино Гогуадзе.

«Грузинская мечта уже приступила к парламентским слушаниям на том фоне, когда Ираклий кобахидзе (председатель Парламента) публично заявлял, что при принятии конституционных изменений обязательно учтут соображения и замечания Венецианской комиссии», - заявила Гогуадзе.

«Принятие изменений в предложенном виде вводит в тупик нашу страну, так как отдалит от реальной парламентской модели управления, не обеспечивает многопартийного представительства в Парламенте, запретит избрание президента путем прямых выборов, ослабит местное самоуправления и снизит стандарт защиты прав человека, существующий сегодня», - заявила политический секретарь Республиканской партии Тамара Кордзаия.

Группа неправительственных организаций, в том числе, Ассоциация молодых юристов Грузии и Центр изучения прав человека и мониторинга, а также эксперт Вахтанг Хмаладзе 8 июня опубликовали совместное заявление, в котором призвали Парламент отложить обсуждения до осенней сессии.

«Парламентские обсуждения являются практически последним и заключительным этапом полноценного осознания изменений, отражения всех рекомендаций Венецианской комиссии и достижения максимально широкого консенсуса по высшему закону страны. Соответственно, крайне важно, чтобы обсуждение законопроекта по пересмотру Конституции не проходил в парламентском формате за неразумно короткий срок. Тем более, что не существует правовой необходимости и политической целесообразности», - говорится в заявлении.

По заявлению неправительственных организаций, из-за того, что «обсуждение в первом и втором слушаниях является наиболее важным этапом, во время чего происходит сопоставление позиций по принципиальным вопросам и конкретным постатейным формулировкам изменений (на этапе третьего слушания в законопроект невозможно внести изменения содержания), в июне месяце, тем более, за последние две недели, практически невозможно будет успеть обсуждение конституционных поправок в обоих слушаниях надлежащим образом».

Организации заявили, что по определенным вопросам в проекте Конституции есть «нулевой консенсус», в том числе, по избирательной системе, президентским выборам и др. Они также добавили, что политические акторы должны достичь «широкого консенсуса» по Конституции.

Работа над конституционной реформой, поддерживаемой со стороны Грузинской мечты и лично председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, началась в декабре 2016 года в рамках Государственной конституционной комиссии. Работа комиссии и последовавшие всенародные обсуждения сопровождалась критикой от оппозиции по поводу того, что правящая партия планирует создать такую систему, которая еще более усилила бы ее присутствие у власти. Мишенью особой критики стали вопросы непрямых выборов президента и присвоения нераспределенных мандатов победившей на парламентских выборах партии.
Последние новости
09 Июнь.'17 18:38
Назначены новые руководители четырех региональных управлений полиции
Каха Бухрадзе, который был начальником полиции Аджарии во время беспорядков в Батуми, возглавит Главное управление полиции Квемо Картли.
09 Июнь.'17 17:56
Грузия запретит продажу сельскохозяйственных земель иностранцам
Это решение правительства оппозиционные партии назвали популистским шагом перед запланированными на осень местными выборами.
09 Июнь.'17 12:44
В Абхазии задержали пять человек из-за предполагаемой связи с «ИГИЛ»
Задержанные были переданы российской стороне «для проведения оперативно-следственных действий».
08 Июнь.'17 19:17
Директор БДИПЧ «обеспокоен» в связи с предположительным похищением азербайджанского журналиста
Майкл Георг Линк призывает к полноценному расследованию дела и обещает, что будет наблюдать за этим «особым делом».
08 Июнь.'17 18:43
Международные правозащитные организации призывают к полному расследованию дела о предположительном похищении азербайджанского журналиста
Афган Мухтарлы исчез в Тбилиси 29 мая и спустя день оказался в КПЗ в Баку.
08 Июнь.'17 17:59
Тбилиси критикует заявление России о Соглашении по ВТО
Москва заявила, что Тбилиси избегает выполнения своих обязательств.
08 Июнь.'17 16:35
НПО и политические партии призывают отложить парламентские обсуждения конституционного проекта
Комитетские слушания по проекту конституционных поправок начались в Парламенте 5 июня.
08 Июнь.'17 13:30
Министры обороны Украины и Грузии подтверждают поддержку друг друга и планируют совместные действия
Степан Полторак встретился со своим грузинским коллегой Леваном Изория и премьер-министром Георгимем Квирикашвили.
07 Июнь.'17 19:24
Избран новый председатель сепаратистского парламента Южной Осетии
На этот пост сепаратистский парламент региона избрал Петра Гассиева.
07 Июнь.'17 16:47
Москва: Соглашение 2011 г. по ВТО может содействовать «налаживанию международной торговли в регионе»
МИД России прокомментировал заявление Анатолия Бибилова о транзите грузов через Южную Осетию.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
61