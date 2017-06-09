ПА НАТО приняла резолюцию в поддержку Грузии Civil Georgia, Tbilisi / 30 Май.'17 / 16:02





Президент ПА НАТО Паоло Али выступает на сессии ассамблеи, 29 мая, 2017. Фото: nato.int



Парламентская Ассамблея НАТО 29 мая приняла декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии. Голосование по принятию декларации прошло в Тбилиси в последний день сессии ПА НАТО, проходившей 26-29 мая.



В декларации ассамблея в очередной раз подтвердила свою верность в отношении политики открытых дверей НАТО «для всех тех европейских стран, которые разделяют ценности нашего альянса, а также имеют желание и готовы взять на себя ответственности и обязательства членства». Согласно декларации, на решение о членстве в НАТО «третье государство не сможет повлиять».



Парламентская Ассамблея также подтвердила «твердую поддержку» в отношении евроатлантической интеграции Грузии и напомнила положения декларации Бухарестского саммита 3 апреля 2008 года, согласно которым, Грузия станет членом НАТО. В декларации ассамблеи говорится, что «отношения Грузии с альянсом содержат все практические инструменты для подготовки к окончательному членству», однако там же отмечает, что План действия к членству (ПДЧ) должен быть неотъемлемой частью этого процесса.



Парламентская ассамблея НАТО приветствовала «существенный вклад Грузии в общую евроатлантическую безопасность», в том числе, в Миссии твердой поддержки НАТО в Афганистане и путем существенного участия в Силах быстрого реагирования НАТО, а также «высокий уровень беспрерывной поддержки от грузинского народа и основных политических партий в отношении евроатлантической интеграции». Документ также подчеркивает «стратегическое значение Черноморского региона в деле общей евроатлантической безопасности».



Документ приветствует сотрудничество между НАТО и Грузией, в том числе, посредством Комиссии НАТО-Грузия, Ежегодной национальной программы и Существенного пакета НАТО-Грузия, и признает впечатляющий прогресс, достигнутый в осуществлении этого пакета.



Парламентская Ассамблея похвалила Грузию за тот «последовательный и важный прогресс», которого страна «достигла в усилении демократии, улучшении прозрачности своих институтов и содействии экономическому развитию», однако отметила, что «необходимы дальнейшие усилия для усиления верховенства закона, системы распределения власти, обеспечения медиа плюрализма и сокращения политической поляризации».



Декларация также подтверждает «сильную поддержку» со стороны ПА НАТО «в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ» и осуждает «текущую незаконную оккупацию регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии», а также «широкомасштабные нарушения прав человека в оккупированных регионах». Документ призывает Российскую Федерацию вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий, сделать аналогичный Грузии шаг по обещанию о неприменении силы и воздерживаться от каких-либо провокационных и агрессивных действий в отношении Грузии.



Она также осудила «нарушение Российской Федерацией Шестипунктового соглашения о прекращении огня,а также де-факто аннексию этих регионов со стороны России и интенсивное увеличение военных сил на этих территориях», и добавила, что действия России представляют серьезную угрозу более широкому региональному миру и безопасности.



Парламентская Ассамблея приветствовала «конструктивную политику Грузии, которая ставит своей целью деэскалацию напряженности с Россией», в том числе, ее «конструктивное участие» в Женевских международных дискуссиях.



Ассамблея также призвала государства члены НАТО, продолжить сильную поддержку интеграции грузии в НАТО, помочь Грузии в создании условий для предоставления ПДЧ и содействовать стране в том, чтобы она справлялась с гибридными угрозами, в число которых входят «пропаганда и дезинформационные кампании, которые ставят своей целью то, чтобы прозападный стратегический курс страны лишился общественной поддержки».



Весенняя сессия ПА НАТО прошла в Тбилиси 26-29 мая, в которой приняли участие члены парламентов стран союзниц по НАТо и 21 партнерской страны. Это был пятый случай, когда за 60-летнюю историю ПА НАТО, когда ее заседание прошло в государстве, не являющемся членом альянса.



На заседании ПА НТО обсуждался ряд вопросов, в том числе, необходимость противостояния политике России в регионе; распределение груза обороны; роль альянса в Афганистане; последствия изменения климата с точки зрения безопасности, геополитические изменения в Арктике; влияние социальных СМИ; терроризм; а также война в Сирии и Ираке.



Свою ежегодную осеннюю сессию Парламентская Ассамблея НАТО проведет 6-9 октября в Бухаресте. Tweet На эту же тему Лидеры Грузии обратились к Парламентской Ассамблее НАТО