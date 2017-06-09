Москва создает новую правоохранительную структуру в Абхазии



Аслан Кобахия и Игорь Зубов в Сочи, 18 мая, 2017. Фото: МВД России

Россия и сепаратистская Абхазия 18 мая в Сочи подписали Соглашение о создании Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел.



Соглашение является частью Договора «О союзничестве и стратегическом партнерстве», которое 24 ноября 2014 года подписали президент России Владимир Путин и сепаратистский лидер Абхазии Рауль Хаджимба. Аналогичное соглашение Москва оформила с Цхинвали 4 июля 2016 года.



После церемонии подписания заместитель министра ВД Российской Федерации Игорь Зубов,который подписал документ от имени России, заявил, что соглашение согласовано «полностью» и «на всех уровнях». Документ «крайне важен потому что он открывает дорогу для полноценного сотрудничества в данной сфере, с привлечением к нему всех правоохранительных институтов России и Абхазии, и с возможностью выхода на международное сотрудничество», - заявил Зубов.

Замминистра ВД России добавил, что соглашение «осуществляется в рамках суверенитета Российской Федерации и Республики Абхазия, т.е. не затрагивает вопросы компетенции исключительно каждого государства».



В свою очередь, министр ВД сепаратистской Абхазии Аслан кобахия, который подписал соглашение от имени Сухуми, заявил: «первым долгом этот центр необходим нам. Мы через этот центр ожидаем оказание практической помощи МВД Республики Абхазия, в плане подготовки специалистов, криминалистической лаборатории и многое чего другое, которого нам не хватает».



Цели, структура, финансирование



По заявлению МВД сепаратистского региона и по тексту соглашения, целью центра является координация российских и абхазских структур в деле борьбы с «организованной преступностью и другими опасными преступлениями». Для этого центр будет заниматься сбором, анализом и обменом информацией, связанной с преступностью; Центр также предусматривает оказание помощи в розыске лиц и в вопросах экстрадиции, а также «по содействию в реализации необходимых согласованных действий по борьбе с опасными видами преступлений, представляющих угрозу безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации».



Количество сотрудников составит, максимум, 20 человек. Директор центра и его заместитель будут назначаться на трехлетний срок по совместному решению министров ВД России и сепаратистской Абхазии.



Согласно приложению к соглашению, «Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет средств, выделяемых Российской Федерацией на его содержание». В соглашении также говорится, что имущество центра, документы, базы данных и корреспонденция являются неприкосновенными. Сотрудники центра абхазской национальности и члены их семей будут пользоваться иммунитетом.



В ходе прошедшего 18 мая брифинга в Сухуми министр ВД сепаратистского правительства Абхазии Аслан Кобахия подчеркнул, что он поддерживает соглашение и добавил, что центр в полной мере учитывает «национальные интересы (Абхазии)». По его словам, целью центра является борьба с организованной преступностью. Кобахия также отметил, что приоритетом центра будет борьба с наркопреступностью, где Сухуми более всего нуждается в помощи России.



Кобахия также сказал: «могу открыто сказать, может я первый политик, который это открыто скажет, что весь силовой блок с 2009 года финансируется из бюджета РФ. В числе тех структур, которые полностью финансируются из России, Кобахия перечислил Министерство обороны, МВД и Службу безопасности. Далее он уточнил, что ежегодно россия выплачивает около 1,2 млрд российских рублей для покрытия расходов абхазских правоохранительных структур.



Аслан Кобахия добавил, что российская сторона «подтвердила» 18 мая, что первого директора центра назначит абхазская сторона. Он также отметил, что количество сотрудников составит, максимум, 20 человек, 10 с абхазской и 10 с российской стороны.



Реакции в Сухуми



Вопрос формирования центра вызвал противоречия в Абхазии. 17 мая 15 членов абхазского парламента подписали заявление, в котором призывали отложить начало действия соглашения, так как «существенная часть» членов парламента желает внести изменения в текст документа.



Предложенные изменения ставили своей целью ограничение полномочий центра и установление большего контроля над его деятельностью со стороны Сухуми, в частности, со стороны парламента.



Оппозиционная партия «Амцахара» 17 мая опубликовала заявление, в котором высказала критику в связи с тем положением, согласно которому, за расходами центра финансовый контроль вместе с Министерством финансов региона будет осуществлять также и Министерство России по вопросам Северного Кавказа. «Амцахара» подчеркивает, что такая формулировка унизительна для Абхазии и задает вопрос, «с каких пор Республика Абхазия является субъектом Северного Кавказа?».



Партия также подвергла критике тот дипломатический иммунитет, который предусматривается в соглашении для сотрудников центра и членов их семей. Партия отмечает, что непонятно, от чего желают защитить авторы соглашения сотрудников центра и членов их семей со стороны России. Мишенью критики со стороны «Амцахара» также стал тот факт, что сроки функционирования центра не ограничены. По заявлению партии, это означает, что «у системы МВД Абхазии нет никаких шансов стать самостоятельной эффективной структурой».



«Амцахара» потребовала отложить подписание соглашения, чтобы внести в него изменения и были бы учтены «национальные интересы Абхазии». Она обратилась с просьбой поддержки к другим общественным и политическим организациям, в частности, к организации ветеранов «Аруаа».



Еще одна политическая партия «Аинар» назвала соглашение «невозможным и ущербным». «Аинар» потребовала уточнить в тексте соглашения, что центр не будет иметь права на осуществление «оперативно-следственных мероприятий» в Абхазии. Партия также потребовала предоставление парламенту региона права на контроль центра и «внести ряд ограничений в отношении личного состава Информационно-координационного центра в части предоставления им иммунитета и привилегий на территории Республики Абхазия».



«Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» заявил, что руководство Сухуми пытается скрыть от общества «многочисленные угрозы, заложенные в данном соглашении». Аналогично другим оппонентам соглашения партия выразила обеспокоенность в связи с созданием центра и отметила, что она займется координацией против соглашения с другими «здоровыми политическими силами».



Еще одно заявление против соглашения опубликовала общественная организация «Кяразаа». Согласно ее заявлению, организация «категорически против создания наднациональной структуры», и считает, что оно огранчит «конституционные права граждан». «Кяразаа» также заявила, что центр не будет подчиняться контролю структур абхазских властей и будет обладать «большими полномочиями», чем абхазские органы.



Союз ветеранов и молодежи «Апсны» обратился к министру ВД сепаратистского региона Аслану Кобахия и заявил, что ситуация в Абхазии крайне накалена и приближается к кризису. По заявлению союза, в такой обстановке соглашение может вызвать дополнительный раскол в обществе.



Другие политические силы поддержали соглашение. Сторонник правительства «Форум народного единства Абхазии» опубликовал заявление, в котором критикует оппонентов соглашения. Форум заявил, что несмотря на «спекуляции», главной задачей центра является «обмен оперативно-значимой информацией правоохранительными органами двух дружественных государств и оппозицию обвинил в «грубом пренебрежении достаточно очевидных фактов».



Партия также отметила, что если первоначально речь шла о 400 сотрудников центра, то сейчас проект предусматривает всего 20 человек и что нынешняя редакция исключает наделение данного органа оперативно-розыскными полномочиями.



Формирование центра также поддержала партия «Апсны», которая выразила удивление в связи с тем, что «определенные политические силы» вносят сомнения в необходимость соглашения и эту обеспокоенность назвала «беспочвенной».



Реакция Тбилиси



МИД Грузии опубликовал заявление, в котором осудил «подписание т.н. соглашения между РФ и ее оккупационным режимом в Сухуми».



«Создание Российской Федерации в регионе Абхазия т.н. объединенной группировки вооруженных сил, а теперь и слияние следственных и правоохранительных органов, как это предусмотрено в т.н. договоре 2014 г. об интеграции, является четким подтверждением процесса фактической аннексии оккупированного региона», - заявил МИД Грузии.



Согласно заявлению, соглашение в полной мере игнорирует такие фундаментальные нормы и принципы международного права, как государственный суверенитет, территориальная целостность и нерушимость признанных на международном уровне границ.



«Это целенаправленное действие Российской Федерации, чтобы помешать мирной политике властей Грузии, которую поддерживает международное содружество», - говорится в заявлении.



По заявлению Министерства иностранных дел Грузии, «такие действия содействуют дестабилизации обстановки в регионе, а также наносят вред Женевским международным дискуссиям».



«Происходящие в оккупированных регионах незаконные процессы вновь подтверждают необходимость в твердых и консолидированных международных усилиях. Мы обращаемся к международному содружеству, принять дееспособные меры для превенции аннексии и деоккупации оккупированных регионов Грузии», - говорится в заявлении.