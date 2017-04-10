Выборы и референдум в Южной Осетии осудили еще четыре страны

Азербайджан, Эстония, Финляндия и Литва осудили проведенные 9 апреля в сепаратистской Южной Осетии президентские выборы и референдум.



МИД Азербайджана заявил 10 апреля, что не признает «проведенные 9 апреля 2017 года в Южной Осетии т.н. выборы и референдум, а также их результаты».



Министерство заявило, что «необходимо продолжить переговоры по мирному урегулированию вопроса Южной Осетии, в соответствии с нормами и принципами международного права».



В опубликованном 10 апреля заявлении МИД Эстонии «осудил т.н. президентские выборы и референдум по переименованию названия оккупированного региона Грузии Южной Осетии».



«Эстония считает эти действия незаконными и не признает результаты выборов», - заявило министерство и там же отметило, что такие действия «подрывают почву усилиям, направленным на мирное урегулирование конфликта и наносят вред стабильности и безопасности в регионе».



Страна выразила твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне границ и отметила, что регионы Южная Осетия и Абхазия являются «неотъемлемыми частями Грузии».



«Финляндия не признает проведенные 9 апреля в Южной осетии т.н. президентские выборы и референдум. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии», - заявил директор Департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Пайви Пелтокоски.



МИД Литвы в опубликованном 10 апреля заявлении отметил, что «не признает те рамки, в которых были проведены т.е. выборы и референдум, а также их последствия».



«Кроме того, Министерство иностранных дел Литвы осуждает дальнейшие шаги, направленные на аннексию этого региона Грузии», - говорится в заявлении.