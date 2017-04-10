Проект резолюции Палаты представителей США приветствует демократические стремления Грузии

Конгрессмен демократ Стив Коен, член Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) и конгрессмен республиканец Джон Шимкус, сопредседатель House Baltic Caucus, 6 апреля представили Палате представителей проект двухпартийной резолюции, который выражает сильную поддержку в отношении НАТО и стран Восточной Европы, в том числе, и Грузии.

Согласно проекту резолюции, агрессивные действия России в отношении своих соседей, стран членов и партнеров НАТО, в том числе, «многократные нарушения воздушного пространства балтийских стран, оккупация территории Грузии в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году и постоянные угрозы в отношении территориальной целостности и суверенитета молдовы», нарушают взятые перед ОБСЕ обязательства и содействуют нестабильности Европы.



«Палата представителей считает важным, чтобы США сохранили и усилили оказание помощи странам Центральной и Восточной Европы с политической, экономической точки зрения и в сфере безопасности», - говорится в проекте.



Палата представителей «поддерживает и приветствует демократические стремления всех этих народов, в том числе, Украины, Грузии и молдовы», и поддерживает политику открытых дверей НАТО для тех стран, которые удовлетворяют все необходимые требования.



Конгрессмен Стив Коен, который является соавтором резолюции, заявил, что «многие бывшие советские страны Восточной Европы осуществили важные политические и экономические реформы для достижения своих стремлений в Европу, но Россия пригрозила суверенитету этих стран».



«В этой неопределенной ситуации, наши восточноевропейские друзья не должны отступать. Наша двухпартийная резолюция в очередной раз подтверждает значение гармонии и стабильности, вместо войны и конфликта и признает центральную роль НАТО в достижении этих целей. США должны стоять бок о бок с НАТО и с нашими восточноевропейскими союзниками так же, как это сделали для нас на Балканах, в Ираке, Афганистане и других местах», - добавил он.



Проект резолюции, который был представлен Комитету иностранных дел Палаты представителей, был подготовлен двухпартийной группой в составе 35 конгрессменов.