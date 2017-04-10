Выборы в оккупированной Южной Осетии

Президентские выборы, планы проведения которых были оглашены 17 января, пройдут в сепаратистской Южной Осетии 9 апреля, в воскресенье. Параллельно президентским выборам в регионе также пройдет референдум по переименованию названия в «Республику Южная Осетия – Государство Алания.



По информации местной избирательной администрации, в регионе будут открыты 72 избирательных участка, а пять участков будут функционировать в других местах, в том числе, три в округе Северная Осетия – Алания, один в Москве и один в Сухуми.



Достоверных данных о количестве избирателей в регионе не существует. По сообщению информационного агентства «Спутник Южная Осетия», в списке зарегистрировано около 32 736 избирателей, однако местная избирательная администрация не опубликовывала официальную информацию о количестве избирателей.



За ходом выборов будут наблюдать избиратели из Российской Федерации, а также из сепаратистской Абхазии, Донбасса, Нагорного Карабаха и Приднестровья.



Кандидаты



В выборах в сепаратистской Южной Осетии участвуют три кандидата: действующий сепаратистский лидер Леонид Тибилов; председатель местного парламента Анатолий Бибилов и сотрудник Комитета государственной безопасности Алан Гаглоев.



Тибилов, который ранее возглавлял КГБ региона, лидером стал в апреле 2012 года. Его избранию предшествовало противостояние вокруг президентских выборов в конце 2011 года, когда победу оппозиционного кандидата Аллы Джиоевой, несмотря на протест ее сторонников, признали аннулированной. Анатолий Бибилов, который в 2011 году проиграл выборы Джиоевой, теперь считается главным конкурентом Тибилова.



В ходе предвыборной все кандидаты в качестве приоритета выдвигали единство общества и необходимость развития.



Тибилов проводил активную кампанию под лозунгом «стабильности и развития» и обещал более глубокую интеграцию с Россией, а программа Бибилова отражала более детальные планы по урегулированию различных инфраструктурных проблем на селе.



Тибилов и Бибилов обвинили друг друга в неэффективной работе на своих нынешних должностях, а также в дружбе с Тбилиси, но последнее обвинение ни один из них не смог доказать.



Что касается Гаглоева, его предвыборная кампания была сравнительно пассивной.



Безуспешное возвращение Эдуарда Кокойты



Попытка бывшего сепаратистского лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойты принять участие в выборах завершилась безрезультатно.



4 марта избирательная администрация региона отказала ему в регистрации в качестве кандидата по той причине, что в течение последних пяти лет он не проживал на территории региона. Кокойты обжаловал это решение в Верховном суде Цхинвали, но последний оставил в силе решение избирательной администрации.



В ответ Кокойты провел акции протеста и заявил, что за решением избирательной комиссии сепаратистского региона стоит советник Владимира Путина Владислав Сурков. Хотя к самому Путину Кокойты и выразил лояльность, Суркова он назвал «негодяем», который, по его словам, действует так, как будто является «хозяином» Южной Осетии. Однако это все равно не помогло Кокойты стать кандидатом.



Выборы Москвы



В то же время, Кремлю, предположительно известно, кто является фаворитом на выборах.



21 марта Владимир Путин принял в Москве действующего лидера сепаратистского региона Леонида Тибилова. На встрече Путин пожелал Тибилову успехов на будущих выборах. Многие в регионе, в том числе и сам Тибилов, приняли слова Путина, как предпосылку к его победе.



Оппонент Тибилова Анатолий Бибилов, который посетил Москву спустя три дня, встретился с председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко



Еще одним признаком того, что Москва помогает Тибилову, считается визит делегации российской правящей партии Единая Россия в Цхинвали. Члены партии провели встречи с Тибиловым.



Кроме того, председседатель Высшего совета партии Борис Грызлов сделал заявление, в котором отметил, что его партия поддержала решение Тибилова заново баллотироваться на выборах. Все это произошло незадолго до выборов.



Произведет ли Россия аннексию региона?



Все трое кандидатов в президенты сепаратистского региона поддерживают идею вхождения региона в состав Российской Федерации.



В одном из интервью, которое было опубликовано до выборов, Бибилов отметил, что между ним и Тибиловым существовало соглашение, что референдум о вхождении в состав Российской Федерации должен был быть проведен после президентских выборов в 2017 году. Однако Тибилов сказал, что заявление Бибилова было преждевременным и добавил, что «кандидат в президенты не должен поверхностно относиться к таким вопросам».



Третий Кандидат Алан Гаглоев заявил, что Россия сама не готова к принятию такого решения, а население Цхинвали выступает за присоединение.



Леонид Тибилов также поддерживает идею, что решение о переименовании региона должно быть подтверждено референдумом, который пройдет вместе с президентскими выборами. Главной целью является добавление в названии региона слова «Алания», аналогично «Северной Осетии – Алании». Такое решение подкреплено сильной исторической коннотацией и выдвигается в качестве заявки на осетинскую идентичность этой территории.



В заявлении об объявлении референдума Тибилов отметил: «Страна должна носить имя тех, кто ее создал. Вслед за возрождением аланской государственности должно возродиться и древнее имя Алании. Народ Южной Осетии своим подвигом, своей героической борьбой за свободу и независимость заслужил, подтвердил свое право на бесценное наследие – древнее имя своих предков, которое он разделяет с народом братской Республики Северная Осетия – Алания в составе Российской Федерации».



Взгляды Тбилиси



Официальный Тбилиси называет эти выборы нелегитимными. Власти Грузии особо неприемлемым считают референдум по переименованию региона. По этому вопросу в феврале заявления опубликовали президент, премьер-министр и МИД Грузии.



Министерство иностранных дел Грузии заявило, что, присваивая оккупированному региону Грузии название, аналогичное субъекту Российской Федерации, Москва начинает приводить в действие оставшиеся инструменты против государственности Грузии».



Министерство также отметило, что «проведение любого референдума на оккупированных территориях Грузии в таких условиях, когда в результате этнической чистки выдворено коренное грузинское население и обстановка полностью контролируется оккупационной силой, является незаконной, и, несмотря на результаты опроса, не породит никакие правовые последствия».



Около 35 000 этнических грузин, которые были выдворены из своих домов, не смогут участвовать в выборах.



Международные реакции



Выборы в сепаратистской Абхазии и Южной Осетии, в том числе, и запланированный референдум, международное содружество считает нелегитимными, кроме России и еще трех стран (Никарагуа, Венесуэла и Науру), которые признали их независимость.



Выборы в сепаратистской Южной Осетии уже осудили США, ЕС, Япония, Польша и Украина.



Обеспокоенность в связи с этими выборами также выразили и международные организации, в том числе, Совет ООН по правам человека и СБ ООН.