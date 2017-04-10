Тбилиси осуждает проведенные в Цхинвальском регионе выборы Civil Georgia, Tbilisi / 10 Апр.'17 / 14:58



Министерство иностранных дел Грузии в опубликованном 9 апреля заявлении отметило, что «т.н. президентские выборы и референдум» в оккупированном Цхинвальском регионе являются незаконными и «не повлекут каких-либо правовых последствий».



«Эти провокационные действия оккупационной силы России грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность грузии и являются очередной попыткой легитимации последствий неоднократных волн этнической чистки, военной интервенции и оккупации регионов Грузии», - заявляет МИД Грузии.



В заявлении также говорится, что «проведение т.н. референдума в связи с присвоением исконно грузинскому региону названия, аналогичного субъекту Российской Федерации – «Республика Южная Осетия – Государство Алания» ставит своей целью подготовку почвы для незаконной аннексии региона. Это намерение четко проявилось и в подписанном недавно т.н. соглашении, которое предусматривает вступление вооруженных группировок Цхинвальского региона в состав Вооруженных сил Российской Федерации».



«Такими провокационными действиями Российская Федерация целенаправленно затрудняет усилия по мирному урегулированию конфликта, в том числе, в рамках Женевских международных дискуссий и создает препятствия восстановлению доверия между обществами, которые были разделены оккупационными линиями», - говорится в заявлении.



МИД Грузии призывает международное содружество, «дать надлежащую оценку проводящимся в Цхинвальском регионе т.н. выборам и референдуму».



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили озвучил аналогичные послания в своем заявлении, в котором отметил: «Верю, что мы, грузины и осетины найдем пути друг к другу и преодолеем несуществующее исторически отчуждение, вместе будем работать над строительством нашей общей Родины, общего государства – Грузии».



Президент Георгий Маргвелашвили также опубликовал 9 апреля заявление, в котором отметил, что «эти действия направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо нарушают основные принципы международного права».



«На территории, откуда в результате этнической чистки была выдворена большая часть населения и где реальный контроль осуществляет оккупационная сила иностранного государства, невозможно говорить о каких-либо формах свободного выбора или выражения воли населения», - говорится в заявлении президента.



По его словам, т.н. референдум это «ни что иное, как преображение режима ползучей оккупации в очевидную аннексию по тому же сценарию, который Российская Федерация осуществила в отношении с Крымом в 2014 году».



Президент Маргвелашвили призвал международное содружество выразить четкую позицию в связи с действиями России и добавил, что это создает угрозу не только национальной безопасности грузии, но и «дееспособности тех универсальных и основополагающих принципов, на которых опирается современный международный порядок».



Выборы в сепаратистской Южной Осетии уже осудили Госдепартамент США, Служба внешних действий Европы, Посольство США в Тбилиси, а также другие международные партнеры, в том числе, Япония, Польша и Украина. Tweet На эту же тему Выборы в оккупированной Южной Осетии