О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 14:58 - 10 Апр.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Тбилиси осуждает проведенные в Цхинвальском регионе выборы
Civil Georgia, Tbilisi / 10 Апр.'17 / 14:58

Министерство иностранных дел Грузии в опубликованном 9 апреля заявлении отметило, что «т.н. президентские выборы и референдум» в оккупированном Цхинвальском регионе являются незаконными и «не повлекут каких-либо правовых последствий».

«Эти провокационные действия оккупационной силы России грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность грузии и являются очередной попыткой легитимации последствий неоднократных волн этнической чистки, военной интервенции и оккупации регионов Грузии», - заявляет МИД Грузии.

В заявлении также говорится, что «проведение т.н. референдума в связи с присвоением исконно грузинскому региону названия, аналогичного субъекту Российской Федерации – «Республика Южная Осетия – Государство Алания» ставит своей целью подготовку почвы для незаконной аннексии региона. Это намерение четко проявилось и в подписанном недавно т.н. соглашении, которое предусматривает вступление вооруженных группировок Цхинвальского региона в состав Вооруженных сил Российской Федерации».

«Такими провокационными действиями Российская Федерация целенаправленно затрудняет усилия по мирному урегулированию конфликта, в том числе, в рамках Женевских международных дискуссий и создает препятствия восстановлению доверия между обществами, которые были разделены оккупационными линиями», - говорится в заявлении.

МИД Грузии призывает международное содружество, «дать надлежащую оценку проводящимся в Цхинвальском регионе т.н. выборам и референдуму».

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили озвучил аналогичные послания в своем заявлении, в котором отметил: «Верю, что мы, грузины и осетины найдем пути друг к другу и преодолеем несуществующее исторически отчуждение, вместе будем работать над строительством нашей общей Родины, общего государства – Грузии».

Президент Георгий Маргвелашвили также опубликовал 9 апреля заявление, в котором отметил, что «эти действия направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо нарушают основные принципы международного права».

«На территории, откуда в результате этнической чистки была выдворена большая часть населения и где реальный контроль осуществляет оккупационная сила иностранного государства, невозможно говорить о каких-либо формах свободного выбора или выражения воли населения», - говорится в заявлении президента.

По его словам, т.н. референдум это «ни что иное, как преображение режима ползучей оккупации в очевидную аннексию по тому же сценарию, который Российская Федерация осуществила в отношении с Крымом в 2014 году».

Президент Маргвелашвили призвал международное содружество выразить четкую позицию в связи с действиями России и добавил, что это создает угрозу не только национальной безопасности грузии, но и «дееспособности тех универсальных и основополагающих принципов, на которых опирается современный международный порядок».

Выборы в сепаратистской Южной Осетии уже осудили Госдепартамент США, Служба внешних действий Европы, Посольство США в Тбилиси, а также другие международные партнеры, в том числе, Япония, Польша и Украина.
Последние новости
10 Апр.'17 14:58
Тбилиси осуждает проведенные в Цхинвальском регионе выборы
Власти Грузии осудили президентские выборы и референдум в сепаратистской Южной Осетии.
09 Апр.'17 15:54
ЕС «не признает» выборы и референдум в Южной Осетии
Выборы уже осудили Тбилиси и международное содружество.
09 Апр.'17 14:29
США осуждают выборы и референдум в Южной Осетии
Сегодня в Цхинвали проходят выборы нового сепаратистского лидера и референдум по переименованию названия региона.
08 Апр.'17 19:31
Тбилиси: Ответные действия США в Сирии были «своевременными и адекватными»
Министры ИД и обороны Грузии 7 апреля опубликовали заявления в связи с использованием химического оружия в Сирии.
08 Апр.'17 14:20
Выборы в оккупированной Южной Осетии
На фоне возражений на международном уровне, сепаратистский регион готовится к президентским выборам и референдуму.
07 Апр.'17 19:11
Президент обратился к Парламенту с ежегодным докладом
Георгий Маргвелашвили предстал в законодательном органе со своим четвертым ежегодным докладом.
06 Апр.'17 19:23
Депутат Европарламента осуждает выборы в Абхазии и Южной Осетии
Анна Фотыга опубликовала заявление в связи с событиями в оккупированных регионах Грузии.
06 Апр.'17 16:43
Президент США принял посла Грузии
Президент Трамп принял Давида Бакрадзе в Белом доме.
06 Апр.'17 16:32
Правительство Грузии планирует переговоры с Индией о свободной торговле
Торговый оборот Грузии с Индией в 2016 году составил 99 млн долларов США.
06 Апр.'17 12:44
Назначен новый посол Грузии в Швейцарию
Леван Бодзашвили с 2015 года работал заместителем секретаря СНБ Грузии.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
56