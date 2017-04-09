ЕС «не признает» выборы и референдум в Южной Осетии

«Евросоюз не признает те рамки, в которых проводятся 9 апреля т.е президентские выборы и референдум по переименованию сепаратистского региона Грузии Южной Осетии», - заявила пресс-спикер верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини Майя Косижансик 8 апреля.

On the so-called Presidential elections & referendum on amending the name of breakaway region #SouthOssetia #Georgia https://t.co/WFJ4MRFUwF — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) April 8, 2017

«ЕС в очередной раз подтверждает свою верность к мирному урегулированию конфликта в Грузии, в том числе, с помощью сопредседательства не Женевских международных дискуссиях и Миссии наблюдателей ЕС в Грузии», - заявила она.



ЕС выражает «твердую поддержку» суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ.



Избиратели в сепаратистской Южной Осетии 9 апреля выбирают нового лидера региона. Параллельно президентским выборам в Цхинвали также проводится т.н. референдум с целью изменения названия региона, что вызвало острую критику в Тбилиси.



Выборы в сепаратистской Южной Осетии уже осудили Посольство США в Тбилиси, Япония, Польша и Украина.