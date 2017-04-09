США осуждают выборы и референдум в Южной Осетии

«США осуждают решение о проведении 9 апреля референдума о переименовании конституционного названия Южной Осетии в Республику Южная Осетия – Алания», - заявил исполняющий обязанности пресс-спикера Государственного департамента США Марк Тонер 7 апреля.

U.S. condemns illegitimate elections and referenda in Georgia’s occupied territories. https://t.co/fbDsDarQaB — Department of State (@StateDept) April 7, 2017

«Мы также осуждаем и не признаем проведенные в Абхазии 12 марта и 26 марта незаконные выборы и запланированные на 9 апреля в Южной Осетии выборы», - отметил он.



Марк Тонер подчеркнул, что «эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии» и незаконные выборы и референдум проводятся «на территории Грузии без согласия властей Грузии».



«США выражают полную поддержку территориальной целостности Грузии и ее суверенитету в рамках признанных на международном уровне ее границ», - добавил Марк Тонер.



Избиратели в сепаратистской Южной Осетии 9 апреля выбирают нового лидера региона. Параллельно президентским выборам в Цхинвали также проводится т.н. референдум с целью изменения названия региона, что вызвало острую критику в Тбилиси.



Выборы в сепаратистской Южной Осетии уже осудили Посольство США в Тбилиси, Япония, Польша и Украина.