Тбилиси: Ответные действия США в Сирии были «своевременными и адекватными»

Министерство иностранных дел Грузии 7 апреля опубликовало заявление в связи с использованием химического оружия в Сирии, в котором отметило, что «ответные действия США были своевременными, адекватными и была применена пропорциональная сила».

#US response was timely and proportional over the use of chemical weapons in Syria https://t.co/cpIheZmLC3 — Mikheil Janelidze (@JanelidzeMkh) April 7, 2017

«Важно, что были приняты все предупредительные меры», - заявило министерство.



МИД Грузии также выразил надежду, что международное содружество «проявит надлежащую принципиальность и единство для установления окончательного мира в Сирии».



Министр обороны Грузии Леван Изория, который также сделал комментарий в связи с использованием химического оружия в Сирии, отметил: «Осуществленные нашим стратегическим партнером удары в Сирии были умеренными, пропорциональными и точечными, которые ставили своей целью уничтожение тех объектов, где хранилось химическое оружие».



«Все эти мероприятия были осуществлены таким образом, чтобы максимально предотвратить человеческие жертвы», - заявил глава оборонного ведомства Грузии.



7 апреля по целям в Сирии был осуществлен ответный удар по приказу президента США Дональда Трампа после того, как в городе Хан Шейхун была осуществлена химическая атака, вызвавшая жертвы среди мирного населения.