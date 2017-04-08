О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 19:31 - 8 Апр.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Тбилиси: Ответные действия США в Сирии были «своевременными и адекватными»
Civil Georgia, Tbilisi / 8 Апр.'17 / 19:31

Министерство иностранных дел Грузии 7 апреля опубликовало заявление в связи с использованием химического оружия в Сирии, в котором отметило, что «ответные действия США были своевременными, адекватными и была применена пропорциональная сила».

«Важно, что были приняты все предупредительные меры», - заявило министерство.

МИД Грузии также выразил надежду, что международное содружество «проявит надлежащую принципиальность и единство для установления окончательного мира в Сирии».

Министр обороны Грузии Леван Изория, который также сделал комментарий в связи с использованием химического оружия в Сирии, отметил: «Осуществленные нашим стратегическим партнером удары в Сирии были умеренными, пропорциональными и точечными, которые ставили своей целью уничтожение тех объектов, где хранилось химическое оружие».

«Все эти мероприятия были осуществлены таким образом, чтобы максимально предотвратить человеческие жертвы», - заявил глава оборонного ведомства Грузии.

7 апреля по целям в Сирии был осуществлен ответный удар по приказу президента США Дональда Трампа после того, как в городе Хан Шейхун была осуществлена химическая атака, вызвавшая жертвы среди мирного населения.

 
Последние новости
08 Апр.'17 19:31
Тбилиси: Ответные действия США в Сирии были «своевременными и адекватными»
Министры ИД и обороны Грузии 7 апреля опубликовали заявления в связи с использованием химического оружия в Сирии.
07 Апр.'17 19:11
Президент обратился к Парламенту с ежегодным докладом
Георгий Маргвелашвили предстал в законодательном органе со своим четвертым ежегодным докладом.
06 Апр.'17 19:23
Депутат Европарламента осуждает выборы в Абхазии и Южной Осетии
Анна Фотыга опубликовала заявление в связи с событиями в оккупированных регионах Грузии.
06 Апр.'17 16:43
Президент США принял посла Грузии
Президент Трамп принял Давида Бакрадзе в Белом доме.
06 Апр.'17 16:32
Правительство Грузии планирует переговоры с Индией о свободной торговле
Торговый оборот Грузии с Индией в 2016 году составил 99 млн долларов США.
06 Апр.'17 12:44
Назначен новый посол Грузии в Швейцарию
Леван Бодзашвили с 2015 года работал заместителем секретаря СНБ Грузии.
05 Апр.'17 16:40
Грузинские депутаты приняли участие в Ассамблее Межпарламентского союза
Межпарламентский союз является международной организацией, которая объединяет парламенты 171 страны мира.
05 Апр.'17 15:03
Политические рейтинги и общественные настроения по результатам опроса IRI
90% опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС; 82% за интеграцию страны в НАТО.
04 Апр.'17 18:44
Министр обороны Норвегии завершила визит в Грузию
Ине Эриксен Сёрейде встретилась с министром обороны Леваном Изория и президентом Георгием Маргвелашвили.
04 Апр.'17 16:11
Европол и Грузия подписали Соглашение о сотрудничестве
Соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве предусматривает борьбу против трансграничной преступности и терроризма.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
32