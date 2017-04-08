О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 19:31 - 8 Апр.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Депутат Европарламента осуждает выборы в Абхазии и Южной Осетии
Civil Georgia, Tbilisi / 6 Апр.'17 / 19:23

Польский депутат Европарламента от Группы европейских консерваторов и реформаторов Анна Фотыга 6 апреля опубликовала заявление, в котором выражает «глубокую обеспокоенность» в связи с развивающимися в последнее время событиями в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе.

По ее словам, «так называемые» парламентские и президентские выборы в Абхазии и Южной Осетии проходят «на фоне неоднократных волн насильственного преследования и серьезного нарушения прав человека».

Анна Фотыга подчеркнула, что «любые попытки легитимации демографической обстановки, измененной в обоих регионах насильственным путем, неприемлемы».

Депутат Европарламента осудила «запланированный на 9 апреля референдум в Южной Осетии/Цхинвальском регионе, который ставит своей целью изменение названия региона и представляет собой попытку подготовки почвы для незаконной аннексии». «Международное содружество должно обратить серьезное внимание на эту провокационную попытку, которая ставит своей целью нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и поэтапное присоединение оккупированных регионов к России», - заявила она.

Она также «строго осудила» т.н. соглашение о вхождении незаконных вооруженных формирований Цхинвальского региона в состав Вооруженных сил Российской Федерации.

«Этот шаг является продолжением политики аннексии Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона, которая началась подписанием Россией с оккупационным режимами Сухуми и Цхинвали т.н. договоров о союзничестве и интеграции/стратегическом партнерстве», - заявила она.

По словам Фотыга, Евросоюз «должен четко зафиксировать, что такими провокационными действиями Российская Федерация наносит серьезный ущерб Женевским международным переговорам и целенаправленно затрудняет возможность достижения любого прогресса в мирном процессе».

«Также я очень обеспокоена недавним закрытием пропускных пунктов на административной-пограничной линии Абхазии, что еще больше ухудшит обстановку», - заявила она. «Такие действия направлены на дальнейшее ограничение свободного передвижения и контактов между людьми, что является важным фактором в процессе восстановления доверия в регионе, разделенном в результате конфликта», - заявляет депутат Европарламента.

Анна Фотыга, которая занимает должность председателя Подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, заявила, что подкомитет «продолжит наблюдение и оценку обстановки в оккупированных регионах Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальском регионе».
Последние новости
08 Апр.'17 19:31
Тбилиси: Ответные действия США в Сирии были «своевременными и адекватными»
Министры ИД и обороны Грузии 7 апреля опубликовали заявления в связи с использованием химического оружия в Сирии.
07 Апр.'17 19:11
Президент обратился к Парламенту с ежегодным докладом
Георгий Маргвелашвили предстал в законодательном органе со своим четвертым ежегодным докладом.
06 Апр.'17 19:23
Депутат Европарламента осуждает выборы в Абхазии и Южной Осетии
Анна Фотыга опубликовала заявление в связи с событиями в оккупированных регионах Грузии.
06 Апр.'17 16:43
Президент США принял посла Грузии
Президент Трамп принял Давида Бакрадзе в Белом доме.
06 Апр.'17 16:32
Правительство Грузии планирует переговоры с Индией о свободной торговле
Торговый оборот Грузии с Индией в 2016 году составил 99 млн долларов США.
06 Апр.'17 12:44
Назначен новый посол Грузии в Швейцарию
Леван Бодзашвили с 2015 года работал заместителем секретаря СНБ Грузии.
05 Апр.'17 16:40
Грузинские депутаты приняли участие в Ассамблее Межпарламентского союза
Межпарламентский союз является международной организацией, которая объединяет парламенты 171 страны мира.
05 Апр.'17 15:03
Политические рейтинги и общественные настроения по результатам опроса IRI
90% опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС; 82% за интеграцию страны в НАТО.
04 Апр.'17 18:44
Министр обороны Норвегии завершила визит в Грузию
Ине Эриксен Сёрейде встретилась с министром обороны Леваном Изория и президентом Георгием Маргвелашвили.
04 Апр.'17 16:11
Европол и Грузия подписали Соглашение о сотрудничестве
Соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве предусматривает борьбу против трансграничной преступности и терроризма.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
30