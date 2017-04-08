Депутат Европарламента осуждает выборы в Абхазии и Южной Осетии Civil Georgia, Tbilisi / 6 Апр.'17 / 19:23



Польский депутат Европарламента от Группы европейских консерваторов и реформаторов Анна Фотыга 6 апреля опубликовала заявление, в котором выражает «глубокую обеспокоенность» в связи с развивающимися в последнее время событиями в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе.



По ее словам, «так называемые» парламентские и президентские выборы в Абхазии и Южной Осетии проходят «на фоне неоднократных волн насильственного преследования и серьезного нарушения прав человека».



Анна Фотыга подчеркнула, что «любые попытки легитимации демографической обстановки, измененной в обоих регионах насильственным путем, неприемлемы».



Депутат Европарламента осудила «запланированный на 9 апреля референдум в Южной Осетии/Цхинвальском регионе, который ставит своей целью изменение названия региона и представляет собой попытку подготовки почвы для незаконной аннексии». «Международное содружество должно обратить серьезное внимание на эту провокационную попытку, которая ставит своей целью нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и поэтапное присоединение оккупированных регионов к России», - заявила она.



Она также «строго осудила» т.н. соглашение о вхождении незаконных вооруженных формирований Цхинвальского региона в состав Вооруженных сил Российской Федерации.



«Этот шаг является продолжением политики аннексии Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона, которая началась подписанием Россией с оккупационным режимами Сухуми и Цхинвали т.н. договоров о союзничестве и интеграции/стратегическом партнерстве», - заявила она.



По словам Фотыга, Евросоюз «должен четко зафиксировать, что такими провокационными действиями Российская Федерация наносит серьезный ущерб Женевским международным переговорам и целенаправленно затрудняет возможность достижения любого прогресса в мирном процессе».



«Также я очень обеспокоена недавним закрытием пропускных пунктов на административной-пограничной линии Абхазии, что еще больше ухудшит обстановку», - заявила она. «Такие действия направлены на дальнейшее ограничение свободного передвижения и контактов между людьми, что является важным фактором в процессе восстановления доверия в регионе, разделенном в результате конфликта», - заявляет депутат Европарламента.



Анна Фотыга, которая занимает должность председателя Подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, заявила, что подкомитет «продолжит наблюдение и оценку обстановки в оккупированных регионах Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальском регионе». Tweet