Президент США принял посла Грузии



Президент США Дональд Трамп и посол Грузии в США Давид Бакрадзе, 6 апреля, 2017 г. Фото: Страница Посольства Грузии в США на Facebook



Президент США Дональд Трамп 6 апреля в Белом доме принял посла Грузии в США Давида Бакрадзе.



Посольство Грузии в США сообщает 6 апреля, что «Давид Бакрадзе (на встрече) с президентом Америки акцентировал внимание на вкладе Грузии в деле евроатлантической безопасности и демократическом развитии страны».



Дональд Трамп поздравил посла Грузии с началом его миссии и пожелал успехов в будущей деятельности, - сообщает Посольство Грузии.



Давид Бакрадзе, который ранее занимал должность государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, на должность посла Грузии в США был назначен в октябре 2016 года.