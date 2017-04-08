Правительство Грузии планирует переговоры с Индией о свободной торговле Civil Georgia, Tbilisi / 6 Апр.'17 / 16:32



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил 6 апреля, что правительство страны планирует начать переговоры с Индией о заключении Соглашения о свободной торговле.



Выступая на заседании правительства, премьер Квирикашвили заявил, что министр экономики Грузии Георгий Гахария отправится в Дели, а после того, как спустя несколько месяцев правительство подготовит исследование по данному вопросу, начнутся переговоры с Индией о заключении Соглашения о свободной торговле между странами.



«У нас есть соглашения о свободной торговле с нашими соседними странами, с Турцией, Евросоюзом, со странами Ассоциации свободной торговли с ЕС. Предположительно, в ближайшем будущем мы подпишем соглашения с Китаем и Гонконгом. Хотим начать исследования по направлению Индии», - заявил Квирикашвили.



«Это очень важный вопрос, так как у Грузии есть потенциал стать региональным хабом в этом направлении и эти возможности мы должны использовать в полной мере», - добавил он.



Индия является ведущим торговым партнером Грузии среди стран Южной Азии. В 2016 году торговый оборот Грузии с Индией составил 99 млн долларов США; Экспорт из Грузии в Индию вырос на 54,9% и составил 22 млн долларов США, а импорт вырос на 52,8% и составил 77 млн долларов США. Tweet