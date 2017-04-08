О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 19:31 - 8 Апр.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Правительство Грузии планирует переговоры с Индией о свободной торговле
Civil Georgia, Tbilisi / 6 Апр.'17 / 16:32

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил 6 апреля, что правительство страны планирует начать переговоры с Индией о заключении Соглашения о свободной торговле.

Выступая на заседании правительства, премьер Квирикашвили заявил, что министр экономики Грузии Георгий Гахария отправится в Дели, а после того, как спустя несколько месяцев правительство подготовит исследование по данному вопросу, начнутся переговоры с Индией о заключении Соглашения о свободной торговле между странами.

«У нас есть соглашения о свободной торговле с нашими соседними странами, с Турцией, Евросоюзом, со странами Ассоциации свободной торговли с ЕС. Предположительно, в ближайшем будущем мы подпишем соглашения с Китаем и Гонконгом. Хотим начать исследования по направлению Индии», - заявил Квирикашвили.

«Это очень важный вопрос, так как у Грузии есть потенциал стать региональным хабом в этом направлении и эти возможности мы должны использовать в полной мере», - добавил он.

Индия является ведущим торговым партнером Грузии среди стран Южной Азии. В 2016 году торговый оборот Грузии с Индией составил 99 млн долларов США; Экспорт из Грузии в Индию вырос на 54,9% и составил 22 млн долларов США, а импорт вырос на 52,8% и составил 77 млн долларов США.
Последние новости
08 Апр.'17 19:31
Тбилиси: Ответные действия США в Сирии были «своевременными и адекватными»
Министры ИД и обороны Грузии 7 апреля опубликовали заявления в связи с использованием химического оружия в Сирии.
07 Апр.'17 19:11
Президент обратился к Парламенту с ежегодным докладом
Георгий Маргвелашвили предстал в законодательном органе со своим четвертым ежегодным докладом.
06 Апр.'17 19:23
Депутат Европарламента осуждает выборы в Абхазии и Южной Осетии
Анна Фотыга опубликовала заявление в связи с событиями в оккупированных регионах Грузии.
06 Апр.'17 16:43
Президент США принял посла Грузии
Президент Трамп принял Давида Бакрадзе в Белом доме.
06 Апр.'17 16:32
Правительство Грузии планирует переговоры с Индией о свободной торговле
Торговый оборот Грузии с Индией в 2016 году составил 99 млн долларов США.
06 Апр.'17 12:44
Назначен новый посол Грузии в Швейцарию
Леван Бодзашвили с 2015 года работал заместителем секретаря СНБ Грузии.
05 Апр.'17 16:40
Грузинские депутаты приняли участие в Ассамблее Межпарламентского союза
Межпарламентский союз является международной организацией, которая объединяет парламенты 171 страны мира.
05 Апр.'17 15:03
Политические рейтинги и общественные настроения по результатам опроса IRI
90% опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС; 82% за интеграцию страны в НАТО.
04 Апр.'17 18:44
Министр обороны Норвегии завершила визит в Грузию
Ине Эриксен Сёрейде встретилась с министром обороны Леваном Изория и президентом Георгием Маргвелашвили.
04 Апр.'17 16:11
Европол и Грузия подписали Соглашение о сотрудничестве
Соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве предусматривает борьбу против трансграничной преступности и терроризма.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
29