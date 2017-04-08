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Назначен новый посол Грузии в Швейцарию
Civil Georgia, Tbilisi / 6 Апр.'17 / 12:44

Президент Георгий Маргвелашвили на должность посла Грузии в Швейцарию назначил Левана Бодзашвили, который с 2015 года работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности.

До начала работы в СНБ Грузии, Леван Бодзашвили был начальником Бюро председателя Верховного суда; В 2010-2012 гг. он работал на должности начальника Бюро председателя Конституционного суда Грузии; В 2008-2009 гг. он занимал должность чрезвычайного и полномочного посланника Грузии в Австрии и в аккредитованных в Вене международных организациях.

В 2005-2008 гг. Бодзашвили был заместителем министра иностранных дел и директором Департамента европейских дел МИД Грузии.

К работе на своей новой должности Леван Бодзашвили приступит с 20 октября 2017 года.
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