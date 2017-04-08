Назначен новый посол Грузии в Швейцарию

Президент Георгий Маргвелашвили на должность посла Грузии в Швейцарию назначил Левана Бодзашвили, который с 2015 года работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности.



До начала работы в СНБ Грузии, Леван Бодзашвили был начальником Бюро председателя Верховного суда; В 2010-2012 гг. он работал на должности начальника Бюро председателя Конституционного суда Грузии; В 2008-2009 гг. он занимал должность чрезвычайного и полномочного посланника Грузии в Австрии и в аккредитованных в Вене международных организациях.



В 2005-2008 гг. Бодзашвили был заместителем министра иностранных дел и директором Департамента европейских дел МИД Грузии.



К работе на своей новой должности Леван Бодзашвили приступит с 20 октября 2017 года.