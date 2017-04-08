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Грузинские депутаты приняли участие в Ассамблее Межпарламентского союза
Civil Georgia, Tbilisi / 5 Апр.'17 / 16:40


Депутат ГМ Давид Матикашвили, председатель Парламента Ираклий Кобахидзе и депутат Европейской Грузии Давид Бакрадзе в столице Бангладеш Дакке, 2 апреля, 2017 г. Фото: Парламент Грузии

Грузинская делегация в составе шести членов Парламента страны во главе со спикером Ираклием Кобахидзе 1-5 апреля приняла участие в 136-ой Ассамблее Межпарламентского союза в столице Бангладеш Дакке.

В рамках ассамблеи грузинские депутаты провели ряд встреч высокого уровня с представителями парламентов Швеции, Германии, Ирландии, Египта, Канады, Бразилии, Чехии, Румынии, Китая, Японии, Южной Кореи, Филиппин, Вьетнама, Индонезии, Шри-Ланки, Бутана, Кувейта, Аргентины, Суринама, Марокко, Бангладеш, Эфиопии и Фиджи.

На встречах стороны обсудили целый ряд вопросов, в том числе и вопросы торгового и экономического сотрудничества. Стороны также затронули темы культуры, образования и туризма. Внимание было уделено также вопросам суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Мы имеем полную поддержку в отношении территориальной целостности Грузии с их стороны, а также мы знакомим их, с нашей стороны, с процессом развития демократических реформ в Грузии и обсуждаем перспективы будущего сотрудничества», - заявила председатель Комитета по внешним отношениям Парламента Грузии Софио Кацарава 3 апреля.

«Хочу отметить, что это очень хороший формат для усиления парламентской дипломатии», - добавила она.

Межпарламентский союз является международным форумом парламентов, который объединяет 171 парламент (включая Парламент грузии) и 11 ассоциированных членов.
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