Политические рейтинги и общественные настроения по результатам опроса IRI

По результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу Международного республиканского института США (IRI), правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая грузия» пользуется 30%-ой поддержкой потенциальных избирателей; за ней следует Единое национальное движение с 15%-ми и «Движение за свободу – Европейская Грузия» с 8%-ми.



Опрос общественного мнения, результаты которого были опубликованы во вторник, был проведен исследовательской организацией Baltic Surveys для IRI в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В рамках исследования в масштабах страны (за исключением оккупированных территорий), путем проведения прямых интервью был опрошен 1 501 респондент; Пределы разницы составляют +/-2,5%.

Грузинскую мечту, которая на парламентских выборах 2016 года получила 48,68% голосов по пропорциональной системе, поддерживает 30% потенциальных избирателей (в 2016 году – 21%; в 2015 г – 36%), согласно той части опроса, которая касается предварительных настроений респондентов перед запланированными на осень местными выборами.



Национальное движение поддерживает 15% опрошенных (в 2016 году – 20%); Далее следует «Движение за свободу – Европейская Грузия» - 8%; Лейбористская партия - 6% (в 2016 г. - 8%); Альянс патриотов Грузии – 4% (аналогично прошлогоднему показателю); Свободные демократы – 3% (в 2016 г. – 13%). 13% респондентов заявили, что они не будут голосовать ни за одну партию, а 19% не знает или отказались отвечать.



Опрос отражает и рейтинги политиков, в которых лидируют президент Георгий Маргвелашвили и министр здравоохранения Давид Сергеенко с 67% и 65%-ми, а рейтиг их непопулярности составляет, соответственно, 30% и 28%.



Далее следуют премьер-министр Георгий Квирикашвили, лидер Европейской Грузии, депутат Давид Бакрадзе и бывший председатель Парламента Давид Усупашвили с 55%, 50% и 48%-ми соответственно.



В числе оппозиционных политиков наибольшей популярностью пользуются Бакрадзе и Усупашвили, далее следует лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили с 39%-ми.



Рейтинг популярности министра энергетики Кахи Каладзе составил 37%; далее следует министр юстиции Теа Цулукиани – 35% и председатель Парламента Ираклий Кобахидзе – 32%.



Эти политические рейтинги являются частью более широкого опроса, который также отражает отношение общества ко многим другим вопросам.



92% опрошенных считают, что президент Грузии должен избираться путем всеобщих выборов, а 5% поддерживает инициативу Грузинской мечты, согласно которой президента должен избирать Парламент.



65% опрошенных считают, что Грузия развивается в неправильном направлении (2016 – 70%; 2015 – 55%). 21% считает, что страна развивается в правильном направлении (2016 – 16%); 14% не знает или отказывается отвечать на вопрос.



В рейтинге доверия в числе институций, традиционно, лидирует ГПЦ с 88% (2016 – 89%); далее следует армия – 86% (аналогичный прошлому году показатель); СМИ – 74% (аналогичный прошлому году показатель); полиция – 59% (2016 – 50%); Администрация президента – 55% (2016 – 46%); система образования - 52% (2016 -50%); ЦИК – 40% (2016 – 38%); Парламент – 39% (2016 – 34%); Аппарат омбудсмена – 39% (2016 – 29%); правительство – 38% (2016 -36%); суды – 30% (2016 – 27%).



Международные отношения



Результаты опроса показывают, то 90% респондентов поддерживает вступление Грузии в Евросоюз (в 2016 году этот показатель составлял 85%), а вступление Грузии в НАТО поддерживает 82% (2016 – 79%).



23% респондентов считают, что внешнеполитический курс Грузии должен быть только «проевропейским(ЕС)/прозападным», но в то же время, страна должна сохранить отношения и с Россией. 12% считают, что Грузия должна быть «пророссийской», но в то же время оставаться союзником ЕС/запада, и только 3% считает, что Грузия должна быть только «пророссийской».



Отношения правительства Грузии с Россией 54% респондентов оценивает положительно (2016 – 59%), 35% - негативно (2016 – 29%). 73% респондентов считают, что Россия представляет собой «угрозу» (2016 – 71%).



СМИ

Грузинские телеканалы остаются главным источником информации о международных событиях для 93% респондентов (2016 – 94%). Далее следуют интернет-новости и Facebook – для 21% и 13% респондентов, соответственно (2016 – 15% и 9%).



7% респондентов главным источником информации о международных событиях считают российские телеканалы (2016 – 9%).



80% респондентов заявляют, что они регулярно смотрят телеканал «Имеди» 2016 г. – 78%). Показатель «Рустави-2», который возглавлял список в прошлом году 80%, снизился до 78%. У «Маэстро» и Общественного вещателя Грузии по 28% у каждого.



44% респондентов доверяет телекомпании «Рустави-2» (в 2016 – 46%), а 33% выражает доверие «Имеди» (2016 – 25%).