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Москва и Цхинвали подписали военное соглашение
Civil Georgia, Tbilisi / 3 Апр.'17 / 15:50


Ибрагим Гассеев и Сергей Шойгу, Москва, 31 марта 2017 г. Фото: Информационное агентство Рес

Москва и цхинвали 31 марта подписали новое ««Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации», которое должно обеспечить вхождение военных подразделений сепаратистского региона в состав российской армии.

Министерство обороны России заявило, что стороны также подписали отдельное соглашение о деятельности Фельдъегерских служб.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который поставил свою подпись под соглашением, на церемонии подписания 31 марта заявил, что «данные соглашения повлияют на дальнейшее укрепление безопасности в регионе» и станут еще одним фактором против возобновления боевых действий. «Россия предприняла все усилия и шаги для того, чтобы поддержать Южную Осетию, отражающую агрессию противника, и первой признала её независимость», - заявил Шойгу.

Министр обороны сепаратистского региона Ибрагим Гассеев, который подписал документ от имени Цхинвали, заявил, что эти соглашения имеют «важное значение» для Южной Осетии.

«При подготовке Соглашения с российскими коллегами была проведена большая и продуктивная работа, найдены компромиссы по всем вопросам. Прежде всего, этим соглашением мы еще более укрепим оборону и безопасность нашего государства, создадим предпосылки активного взаимодействия оборонных ведомств государств», - заявил он.

По словам Гассеева, жители Южной Осетии, обладающие гражданством России, смогут проходить военную службу на российской военной базе, расквартированной в Южной Осетии. «При этом на них будут распространяться все гарантии и льготы, предоставляемые российским военнослужащим»», - пояснил он.

Ибрагим Гассеев также отметил, что соглашение имеет «не только военно-политическое, но и большое социально-экономическое значение», так как оно позволяет признавать прохождение действительной военной службы в вооруженных силах сторон.

Будет ли существовать армия региона?

По условиям соглашения, вооруженные силы сепаратистского региона войдут в состав Вооруженных сил РФ двумя путями: несколько подразделений присоединятся к российской военной базе, а количество остальных будет сокращено до штатного количества подразделений российской военной базы; В то же время, «задачи и структура» будут согласовываться с Российской Федерацией.

После объединения вооруженные силы югоосетинской стороны или формально будут интегрированы в ВС РФ, или практически будут подчинены российскому контролю. Однако лидеры региона говорят о противоположном.

На встрече с сотрудниками Министерства обороны региона сепаратистский лидер Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что «один из главных вопросов», которые стояли на повестке дня во время его «первого официального визита в РФ, касался «дальнейшего функционирования Министерства обороны Южной Осетии». «Мы смогли аргументированно донести до российской стороны нашу позицию и добились сохранения численного состава нашего воинского контингента. И сегодня наша армия боеспособна, она имеет большой потенциал», - заявил Тибилов.

Тибилов говорил на эту тему и днем раньше. В интервью российской газете «Коммерсант» он вспомнил встречу с президентом России в марте 2016 года и отметил, что он увидел от Владимира Путина «полное понимание» в связи с тем, что у Южной Осетии должна быть своя, может и немногочисленная, «но маневренная армия». «И на этом мы стоим», - заявил он.

Говоря о новом соглашении, Леонид Тибилов отметил, что документ не предусматривает вступление «всех подразделений» армии региона в российскую армию. «В российскую армию можно принимать только военнослужащих, а не подразделения. И тех наших военнослужащих, которые захотят перейти и которые будут отвечать всем условиям приема в вооруженные силы РФ, включат в состав российских подразделений», - разъяснил он.

«На начальном этапе речь идет о 100-150 военнослужащих», - продолжил он, - «Наши военнослужащие, которые не пройдут отбор, останутся в своих же подразделениях... Так что независимость нашей армии не страдает, армия остается, штатное расписание сохраняется».

Отклики из Тбилиси

Министерство иностранных дел Грузии 31 марта опубликовало заявление, в котором осудило «подписание т.н. соглашения о вхождении незаконных вооруженных формирований оккупированного Цхинвальского региона Грузии в состав Вооруженных сил Российской Федерации» и отметило, что «указанное является продолжением процесса фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона со стороны Российской Федерации».

«Такие провокационные действия Российской Федерации и однозначная агрессия против государственности Грузии направлены на дестабилизацию обстановки в регионе и на полный развал системы европейской безопасности», - заявил МИД Грузии.

По его же заявлению, Российская Федерация «наносит серьезный ущерб» Женевским международным переговорам и «целенаправленно мешает достижению какого-либо прогресса в мирном процессе».

«Еще большую обеспокоенность вызывает тот факт, что Москва вновь отказывается от обязательства о неприменении силы и чинит препятствия созданию международных механизмов безопасности в Абхазии и Цхинвальском регионе», - заявило министерство.

МИД Грузии призвал Российскую Федерацию «прекратить практику провокационных действий, соблюдать условия Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести свои военные соединения с территории Грузии».

Ведомство также обращается к международному содружеству «дать соответствующую оценку агрессивным действиям Российской Федерации и принять меры с целью соответствующего реагирования на ситуацию в оккупированных регионах Грузии».

Международные отклики

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед Министериалом иностранных дел НАТО заявил, что альянс выражает полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии.

«Южная Осетия является частью грузии и поэтому мы никогда не признаем Южную осетию, как нечто иное, чем часть Грузии. И эту нашу поддержку мы уже несколько раз выражали Грузии», - заявил Столтенберг и добавил, что НАТО продолжит оказывать Грузии, как сильную политическую, так и практическую поддержку.

По его словам, то, что сейчас делает Россия, служит подрыву почвы усилиям, направленными на мирное урегулирование конфликта и Женевским дискуссиям.

Соглашение «О порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации» является частью Соглашения о союзничестве и интеграции, которое было подписано президентом России Владимиром Путиным и сепаратистским лидером Южной Осетии Леонидом Тибиловым 18 марта 2015 года.
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