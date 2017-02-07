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Последнее обновление: 18:04 - 7 Февр.'17
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Новый руководитель ОВГ о планах закрытия теле и радиопередач
Civil Georgia, Tbilisi / 7 Февр.'17 / 18:04

Новоизбранный генеральный директор Общественного вещателя Грузии Василий Маглаперидзе заявил, что планируется закрытие всех программ радио и телевещания и причиной этого он назвал низкую просматриваемость передач на Общественном вещателе.

План действий на 2017-2019 гг., который Маглаперидзе представил на проведенной 6 февраля пресс-конференции, ставит своей целью «вывод Общественного вещателя из кризиса и создание основ для устойчивого развития».

С этой целью, согласно плану, необходимо осуществить целый ряд мер, в том числе, «приостановить все передачи и все производство на всех платформах вещателя (кроме информационных выпусков); оптимизация количества сотрудников; направление высвобожденных средств на обновление материально-технической и технологической базы; переход на принцип конкуренции во всех сегментах вещателя.

«Без преобразования и радикальных шагов, предусмотренных в Плане действий, Общественный вещатель не сможет выполнять свою функцию и его финансирование теряет смысл», - говорится в Плане действий.

«До 2018 года нужно приостановить временно передачи, чтобы подготовить платформу. Тут речь о том, что мы не прекращаем, а временно приостанавливаем для того, чтобы не остановился (вещатель) недолго», - заявил Маглаперидзе на своей пресс-конференции.

Планы Маглаперидзе о закрытии передач вызвали критику со стороны политических партий и гражданского общества.

Коалиция за медиа-адвокацию заявила 6 февраля, что предложенный план является «радикальным» и «повлечет парализацию вещателя, как минимум, на один год».

«2017 год является годом выборов и годом конституционной реформы, что возлагает на Общественного вещателя важную функцию предоставлять гражданам не только новости, но и многосторонний анализ процессов и предложить многообразную дискуссию вокруг актуальных тем», - говорится в заявлении коалиции.

Организация «Международная прозрачность – Грузия» отметила в опубликованном 7 февраля заявлении, что необходимость реформы Общественного вещателя является «очевидно», но эти реформы не должны быть использованы для достижения конкретных политических целей и не должны вызывать задержки в деятельности вешателя».

Организация призвала Попечительский совет, потребовать от генерального директора более детальный план и «учесть те риски, которые сопровождают закрытие передач на канале».

«Поспешные решения поставят под вопрос репутацию вещателя и могут нарушить трудовые права журналистов, работающих на канале», - заявляет «Международная прозрачность – Грузия».

«Свободные демократы» также прокомментировали этот вопрос и отметили, что план «непосредственно угрожает главной ценности демократии – свободе слова» и ставит своей целью «приглушение критического мнения».

«Согласно представленному вчера Василием Маглаперидзе плану, на Общественном вещателе уже не будут существовать ток-шоу во время подготовки и принятия конституционных поправок и ни в период назначенных на осень выборов местного самоуправления. Этот план подразумевает, что Общественный вещатель почти на весь год прекратить выполнения возложенных на него законом обязанностей, что, в первую очередь, выражается в том, что это телевидение должно обеспечить общество своевременным и объективным освещением происходящих в стране политических, экономических и социальных процессов», - говорится в заявлении «Свободных демократов».

Попечительский совет ОВГ, состоящий из 8 членов, соберется 10 февраля для обсуждения Плана действий, представленного Василием Маглаперидзе. А до этого, по словам руководителя Попечительского совета Григола Гогелия, все программы выйдут в эфир.

Василий Маглаперидзе, бывший губернатор региона Мцхета-Мтианети в 2005-2008 гг., был избран Попечительским советом на должность генерального директора ОВГ 6 января. С 2014 г. до сентября 2016 г. Маглаперидзе работал генеральным продюсером главного политического ток-шоу на канале GDS, который принадлежит семье бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.
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