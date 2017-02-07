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Цхинвали назначил референдум о переименовании сепаратистского региона
Civil Georgia, Tbilisi / 7 Февр.'17 / 13:24

Сепаратистский лидер Южной Осетии Леонид Тибилов 6 февраля подписал указ о назначении референдума по переименованию региона в «Республику Южная Осетия - Государство Алания».

Референдум пройдет 8 апреля 2017 года, параллельно с президентскими выборами.

«На протяжении долгого времени общественностью настойчиво ставится вопрос о возвращении исторического названия нашего государства – Алания. Это название восходит к эпохе общеаланского национального единства, к эпохе расцвета, могущества и славы нашего народа», - отметил Тибилов в своем заявлении 6 февраля.

«Страна должна носить имя тех, кто ее создал. Вслед за возрождением аланской государственности должно возродиться и древнее имя Алании. Народ Южной Осетии своим подвигом, своей героической борьбой за свободу и независимость заслужил, подтвердил свое право на бесценное наследие – древнее имя своих предков, которое он разделяет с народом братской Республики Северная Осетия – Алания в составе Российской Федерации», - заявил Тибилов.

Де-факто лидер отметил, что нынешнее название региона известно в мире и «отказаться от него сегодня – все равно, что предать забвению важные главы героической летописи истории нашего Отечества».

Впервые с инициативой переименования названия региона Тибилов выступил в декабре 2015 года. Позже тот же вопрос он затронул и на пресс-конференции 29 декабря прошлого года и заявил, что в апреле 2017 года вместе с запланированными президентскими выборами пройдет референдум о переименовании региона в «Южную Осетию – Аланию».

«По моему мнению, нам необходимо переименовать наше государство в Южную Осетию – Аланию, так как есть и Северная Осетия – Алания, и уже потом объединиться с Северной Осетией в составе России как государство Алания. Но есть разные мнения о переименовании нашей Республики, и мы будем их учитывать», - заявил Тибилов тогда.

Сепаратистский лидер Южной Осетии планировал до августа 2016 года провести референдум по вопросу о вступлении в состав Российской Федерации. Но в мае Тибилов заявил, что референдум по данному вопросу пройдет после президентских выборов.

Выборы в сепаратистском регионе Грузии не признают Тбилиси и международное содружество – кроме России и тех нескольких стран, которые признали их независимость.
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