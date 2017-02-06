Парламентский комитет поддержал Кандидатуру Мананы Кобахидзе на пост судьи КСГ

Юридический комитет Парламента Грузии 6 февраля поддержал кандидатуру Мананы Кобахидзе, депутата Грузинской мечты на должность судьи Конституционного суда страны.



Кобахидзе получила 10 голосов от правящей партии и один голос от Альянса патриотов. Члены парламентского меньшинства в голосовании не участвовали. Теперь кандидатура Кобахидзе должна быть вынесена на голосование на пленарное заседание Парламента.



«Та позиция, на которую меня представила фракция, является очень ответственной. Это очень серьезный вызов для меня, в первую очередь и хочу, естественно, поблагодарить их за такое доверие, но хочу также подчеркнуть, что это доверие опирается на мой опыт и квалификацию, как юриста, именно в той сфере, что называется конституционным правосудием», - заявила Манана Кобахидзе после голосования в комитете.



Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил журналистам 6 февраля: «Манана Кобахидзе является одной из наиболее достойных среди тех кандидатов, которых рассматривала правящая команда внутри команды и я уверен, в будущем мы будем говорить о ее успешной деятельности в КСГ. У нее есть очень богатый опыт, она является профессионалом, ей придется и я уверен, она успешно сможет справиться, несмотря на ее предыдущую деятельность, и будет одним из самых успешных судей».



Оппозиционные партии и представители гражданского общества подвергли критике решение комитета, как попытку политизации КСГ.



Депутат Отар Кахидзе от Европейской Грузии заявил, что Манана Кобахидзе «не соответствует ни одному критерию судьи Конституционного суда». Еще один представитель Европейской Грузии Георгий Тугуши заявил, что «очевидная политическая предвзятость и лояльность (Кобахидзе) в отношении существующей правящей команды» порождает вопросы.



Представитель Национального движения Самира Исмаилова заявила, что кандидатура Кобахидзе «не должна рассматриваться, так как она управляется Бидзиной Иванишвили и проводит конкретные политические интересы».



Представитель организации «Международная прозрачность – Грузия» Георгий Бераия заявил, что «переход одного из основных спикеров властей в конституционную власть порождает риск политизации судебной власти».



По словам председателя Юридического комитета Парламента Эки Беселия, «политическое прошлое не является недостатком, политический опыт – это больше опыта, особенно, для юриста».



Кобахидзе, которая в Парламенте предыдущего созыва была вице-спикером, в новый Парламент вошла по списку Грузинской мечты.



Одно место в КСГ, в котором должно быть всего 9 членов, является вакантным с сентября 2016 года, так как сроки полномочий судьи Кетеван Эремадзе, которая была назначена на 10-летний срок Парламентом, уже истекли.