В Батуми закрывается школа, ассоциирующаяся с Ф. Гюленом Civil Georgia, Tbilisi / 6 Февр.'17 / 17:36



Национальный центр развития качества образования при Министерстве образования Грузии принял решение о закрытии в Батуми школы-лицея имени Рефаддина Шахина, который входит в сеть образовательных институтов Чаглах, ассоциирующуюся с Фетхуллой Гюленом.



На прошедшем 3 февраля заседании Национальный центр развития качества образования (НЦРКО) аннулировал авторизацию школы и причиной этого назвал «важные проблемы» с точки зрения зачисления учеников в школу.



Это решение вызвало недовольство среди учителей школы, родителей и учеников, по заявлению которых, это решение является «политически мотивированным».



Директор школы-лицея имени Рефаддина Шазина в Батуми Элгуджа Давитадзе опубликовал открытое письмо на имя премьер-министра Грузии, в котором называет «незаконным» решение НЦРКО.



«Основанием для приостановления авторизации послужило то обстоятельство, что 6 не грузинских учеников были переведены в грузинские классы из тюркоязычных классов в то время, когда такого законы или нормы в связи со сменой сектора в грузинском законодательстве не существует, а упразднение турецкого сектора и перевод учеников на грузинский сектор был осуществлен именно в соответствии с решением Совета по авторизации от 04 сентября 2015 года», - заявляет автор в открытом письме.



Давитадзе также отметил, что НЦРКО за последние несколько месяцев уже третий раз провел «незапланированный заранее процесс мониторинга», «исходя из искусственных и несуществующих оснований». «Подозреваю, что данное решение является частью целенаправленной политики, чтобы ограничить и запретить работу в Грузии школ Шахина», - добавил он.



Давитадзе также призвал премьер-министра Георгия Квирикашвили, защитить «законные права 340 учеников школы, их родителей и педагогов» и не допустить, чтобы «была закрыта незаконно школа, которая уже многие годы служит нашей стране».



Министр образования Грузии Александр Джеджелава заявил 6 февраля, что школа нарушила «конкретные законодательные требования».



«К сожалению, эта школа, так же как и другие школы, которые были лишены авторизации, не удовлетворили конкретные, вполне конкретные законодательные требования и вы можете убедиться у Центра качества, что грузинские школы, так же как и турецкие или французские, проверяют одинаково», - заявил Джеджелава.



Он также добавил, что «документация не соответствовала требованиям закона, то есть (документа) находящихся в школе детей».



Народный защитник Грузии Уча Нануашвили, который 6 февраля прокомментировал этот вопрос, данное решение увязал с происходящими в соседней Турции «политическими процессами».



«Любой политический процесс, который происходит в соседних государствах, не должен отражаться на образовательные учреждения в нашей стране, которые зарегистрированы в соответствии с нашим законодательством и которые обладают лицензией или действуют в соответствии с законодательством», - заявил Нануашвили.



Институт толерантности и многообразия (TDI), представители которого 4 февраля встретились с директором школы, сегодня опубликовал заявление, согласно которому, решение оставило знаки вопроса и возможно, что аннулирование авторизации школы является политическим решением.



«Школа прошла авторизацию 4 сентября 2015 года на пятилетний срок. В соответствии с приказом ЮЛПП Национального центра развития качества образования №01-01/64 Г от 05 октября 2015 года, школе было поручено упразднить тюркоязычный сектор и поэтапно перевести учеников на грузинский сектор. После этого, администрация школы и Национальный центр развития качества образования совместно разработали план, каким образом должно было произойти перевод учеников с турецкого на грузинский сектор. Оставшиеся на 2016-2017 учебный год 10 тюркоязычных учеников были зачислены на грузинский сектор, и это получило положительную оценку в результате мониторинга, проведенного НЦРКО в ноябре 2016 г. второй, неожиданный для школы мониторинг был проведен 20 января 2017 года и по заключению от 24 января, в школе были установлены нарушения в связи с правилами зачисления», - говорится в заявлении.



Институт толерантности и многообразия отметил, что вызывает подозрение и «совпадение по времени аннулирования авторизации и происходящих в Турции процессов», и добавил, что организация позже даст детальную правовую оценку произошедшему.



За несколько месяцев до принятия НЦРКО решения Анкара выразила обеспокоенность перед Тбилиси в связи с функционированием в Грузии школ, ассоциирующихся с проживающим в настоящее время в СЩА турецким духовным лицом Фетхуллой Гюленом.



Говоря о безрезультатной попытке переворота и официальной позиции Анкары, которая в организации переворота обвиняет Фетхуллаха Гюлена, генеральный консул Турции в Грузии Ясин Темизкан заявил 16 июля в интервью «ТВ 25» и Общественному вещателю Аджарии, что последователи движения Гюлена «усиливают свои позиции посредством своих школ и образовательных учреждений, воспитывают поколения, которые служат не государству, а этой террористической группировке и, к сожалению, школы этой группировки находятся и в Грузии».



Он конкретно назвал Школу-лице имени Рефаддина Шахина в Батуми, которая была открыта в столице автономной республики Аджария около 20 лет назад, и призвал грузинских родителей не водить своих детей в эту школу. Консул Темизкан также заявил, что турецкая сторона скоро обратится к властям Грузии о закрытии образовательных учреждений, ассоциирующихся с Гюленом.



Посол Турции в Грузии Зеки Левент Гюмрюкчу после встречи с заместителем министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе заявил 18 июля, что СМИ дали «неправильную интерпретацию» заявлению консула. «Мы поделились с нашими грузинскими партнерами своей обеспокоенностью в связи с международными действиями террористической организации Фетхуллаха, а также ее связями с определенными школами в мировом масштабе и управлением этими школами», - заявил посол. Tweet На эту же тему Заявление консула Турции о школах, ассоциирующихся с Гюленом, вызвало «недоразумения» перед визитом Квирикашвили в Анкару