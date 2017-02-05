Министр иностранных дел Австрии посетил с визитом в Грузию

Действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр по делам Европы, интеграции и иностранных дел Республики Австрия Себастиан Курц 2-3 февраля посетил Грузию, где он встретился с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе.



На встрече с министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе 3 февраля стороны обсудили «возможности усиления вовлеченности ОБСЕ в процесс мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, беседовали о тяжелом положении на оккупированных территориях Грузии с точки зрения безопасности, прав человека и гуманитарной обстановки, и обсудили вовлеченность председательства Австрии в ОБСЕ в процесс восстановления доверия между населением, проживающим по обеим сторонам оккупационной линии, - сообщает МИД Грузии.



Стороны также подчеркнули «значение тесного сотрудничества Грузии с независимыми институтами ОБСЕ в процессе демократизации страны» и перспективы углубления тесных двусторонних отношений между Австрией и Грузией.

Press conference with @sebastiankurz & @JanelidzeMkh at the @MFAgovge courageous steps made but more reforms needed, Georgia advancing daily pic.twitter.com/d1f2bMxw3e — Austria≫OSCEChair17 (@AUT_OSCE) February 3, 2017



По сообщению МИД Грузии, министр иностранных дел Австрии вновь подтвердил от имени своей страны «твердую поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии», а также в отношении ее европейской и евроатлантической интеграции и «отметил важный прогресс, которого Грузия достигла на этом пути».

#OSCE CiO @sebastiankurz Austria supports Geneva International Discussions, best forum for comprehensive dialogue — Austria≫OSCEChair17 (@AUT_OSCE) February 3, 2017



Вовлеченность ОБСЕ в урегулировании российско-грузинского конфликта и обстановка в сепаратистской Абхазии и Южной Осетии с точки зрения прав человека и безопасности, а также двусторонние отношения между Грузией и Австрией обсуждались на встрече Себастиана Курца с премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили.



В ходе визита министр иностранных дел Австрии также присутствовал на встрече в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них в Эргнети, где он обратился к участникам встречи.