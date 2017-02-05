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Последнее обновление: 16:06 - 5 Февр.'17
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Министр иностранных дел Австрии посетил с визитом в Грузию
Civil Georgia, Tbilisi / 5 Февр.'17 / 16:06

Действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр по делам Европы, интеграции и иностранных дел Республики Австрия Себастиан Курц 2-3 февраля посетил Грузию, где он встретился с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе.

На встрече с министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе 3 февраля стороны обсудили «возможности усиления вовлеченности ОБСЕ в процесс мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, беседовали о тяжелом положении на оккупированных территориях Грузии с точки зрения безопасности, прав человека и гуманитарной обстановки, и обсудили вовлеченность председательства Австрии в ОБСЕ в процесс восстановления доверия между населением, проживающим по обеим сторонам оккупационной линии, - сообщает МИД Грузии.


Стороны также подчеркнули «значение тесного сотрудничества Грузии с независимыми институтами ОБСЕ в процессе демократизации страны» и перспективы углубления тесных двусторонних отношений между Австрией и Грузией.


По сообщению МИД Грузии, министр иностранных дел Австрии вновь подтвердил от имени своей страны «твердую поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии», а также в отношении ее европейской и евроатлантической интеграции и «отметил важный прогресс, которого Грузия достигла на этом пути».


Вовлеченность ОБСЕ в урегулировании российско-грузинского конфликта и обстановка в сепаратистской Абхазии и Южной Осетии с точки зрения прав человека и безопасности, а также двусторонние отношения между Грузией и Австрией обсуждались на встрече Себастиана Курца с премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили.


В ходе визита министр иностранных дел Австрии также присутствовал на встрече в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них в Эргнети, где он обратился к участникам встречи. 
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