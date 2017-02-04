Сухуми и Цхинвали отказываются от предложения Тбилиси по либерализации виз ЕС

Министерства иностранных дел сепаратистских властей Абхазии и Южной Осетии 2 и 3 февраля, соответственно, прокомментировали заявления лидеров Грузии в связи с тем, что жители этих двух сепаратистских регионов также смогут получить пользу от безвизового режима с Евросоюзом.



В ответ на эти заявления из Тбилиси МИД де-факто правительства Абхазии заявил, что решение Европарламента касается только граждан Грузии, а предложение Тбилиси назвал «политической манипуляцией».



«Расцениваем заявление М. Джанелидзе как очередную неуклюжую попытку тбилисских властей «вовлечь» граждан Республики Абхазия в политико-правовое пространство Грузии. Очевидно, что после полного провала затеи с т.н. «нейтральными паспортами», власти Грузии решили использовать еще одну приманку для граждан Абхазии в виде процедуры либерализации визового режима со странами ЕС. Нет сомнений, что эта новая попытка Тбилиси втянуть граждан нашей страны в Грузию, как и все предыдущие, заведомо обречена на провал», - заявил сепаратистский МИД Абхазии.



«Если грузинские руководители искренне обеспокоены вопросами свободы передвижения граждан Республики Абхазия, то им следует отказаться от политики международной изоляции наших граждан, которым по вине Тбилиси отказывают во въезде в страны ЕС», - отмечается в том же заявлении.



«В очередной раз призываем европейские структуры отказаться от поддержки популистских действий Грузии, и обращаем внимание на необходимость принятия реальных мер, направленных на деизоляцию граждан Республики Абхазия», - говорится заявлении де-факто МИДа Абхазии.



Аналогично этому заявлению, Министерство иностранных дел сепаратистского правительства Южной Осетии также отвергло заявления Тбилиси, как «нелогичные» и заявило, что отношения между Грузией и ЕС «касаются только граждан Грузии и не распространяются на граждан Республики Южная Осетия».



«Население Южной Осетии 25 лет назад сделало выбор в пользу независимости и не желает иметь ничего общего с грузинским государством. Не сумев реализовать свои планы по уничтожению народа Южной Осетии путем агрессии, Грузия сделала ставку на разного рода посулы и пропагандистские уловки. Однако нынешние власти Грузии, как и их предшественники, даже не могут отказаться от изобретенных еще во времена Гамсахурдиа оскорбительных для каждого жителя Южной Осетии наименований типа «Цхинвальский регион», «т.н. Южная Осетия» и всячески препятствуют международному общению жителей Южной Осетии», - говорится в заявлении МИД де-факто правительства Южной Осетии.



Согласно заявлению, граждане Южной Осетии «имеют на вполне законных основаниях еще и российское гражданство и российские документы, с которыми могут путешествовать по миру». «Именно грузинские власти и их западные покровители создают всяческие препятствия во въезде в страны Евросоюза», - заявляет Цхинвали.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил после состоявшегося в Европарламенте голосования 2 февраля, что «сближение с Евросоюзом это достояние всей Грузии».



«Нас особенно радует, что наши абхазские и осетинские граждане вместе с нами смогут пользоваться всеми теми благами, которые приносят тесные отношения с Европой – будь то безвизовый режим со странами Европы, рынок ЕС для бизнесменов, участие в европейских образовательных программах и многое другое», - заявил он.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что безвизовый режим будет доступен и для жителей Абхазии и Южной Осетии. «Хочу подчеркнуть, что наши абхазские и осетинские сограждане будут свидетелями этих результатов и потребителями этих результатов», - заявил Маргвелашвили.



Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе написал в своем Twitter, что «безвизовый режим будет важным и для граждан Грузии, проживающих в сепаратистских регионах, что позволит им получить пользу от либерализации виз и тесных отношений с ЕС».