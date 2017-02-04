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Российские силы в ЮО приведены «в высшую степень боевой готовности»
Civil Georgia, Tbilisi / 4 Февр.'17 / 13:59

Расквартированные в сепаратистской Южной Осетии российские военные подразделения приводятся «в высшую степень боевой готовности». Инспектирование расположенных в этом регионе российских войск провел Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) России генерал-полковник Александр Дворников.

«Дежурной смене соединения было передано боевое распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности мотострелкового, танкового, артиллерийского подразделений, частей противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения», - сообщает Министерство обороны РФ.

«Отдельные подразделения военной базы совершили марш на штатной технике в назначенные районы. На высокогорном полигоне Дзарцеми военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Гвоздика», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также стрелкового оружия», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«Помимо этого, были отработаны действия при ведении маневренной обороны в горах и отражении атаки превосходящих сил условного противника, по нанесению ему максимального огневого поражения», - отмечается в сообщении.

Согласно той же информации, к проверке были привлечены более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.
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О Сивил Джорджия
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