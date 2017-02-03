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Гиги Угулава об ошибках прошлого, политических планах, и отличиях между ЕНД и ЕГ
Civil Georgia, Tbilisi / 3 Февр.'17 / 19:05

Бывший мэр Тбилиси и один из лидеров созданного недавно «Движения за свободу – Европейская Грузия» Гиги Угулава в интервью изданию «Нетгазети» 30 января говорил об ошибках Национального движения в прошлом, о будущих политических планах и отличиях между двумя партиями.

Гиги Угулава заявил, что платформа новой партии будет правоцентристской. «В экономике это будет максимальная либерализация экономики, максимальная свобода и политические свободы», - заявил он.

Говоря о различиях между Национальным движением и Европейской Грузией, Угулава отметил, что «если бы не было различий, и разделения партии не произошло бы».

«Наши направления по целому ряду вопросов намного более либеральны, чем у наших бывших коллег. По направлению экономики мы поддерживаем максимальную дерегуляцию и либерализацию, с точки зрения политических свобод, намного более радикальная повестка дня, но главное отличие, по моему мнению, все равно будет видение отношений между государством и человеком, т.е. кто находится на первом месте. По моему мнению, государства в отдельности не существует, государство создает человек, люди, единство людей, и, соответственно, индивидуальная свобода намного важнее, чем отдельно взятый абстрактный государственный интерес», - заявил Угулава.

Он также сказал, что его партия сторонница малого государства: «государства должно быть мало, с малым гибким бюджетом, для того, чтобы было больше свободы, для того, чтобы люди имели экономические и политические свободы. Не существует политической свободы без экономической свободы и наоборот, страна не сможет быть экономически развитой, если не существует политической свободы».

Говоря о проблемах правительства Национального движения, Угулава отметил, что его партия иногда больше была сконцентрирована на усиление государства, «иногда, за счет рядового гражданина». «Очень большая скорость, скорость вызвала то, что в строительстве государства потерялся человек, и потом это уже вызвало все те проблемы, которые известны нам, скажем, проблемы в правоохранительной системе».

Угулава добавил, что новое политическое движение является именно той силой, которая лучше исправит проблемы, в том числе, и собственные ошибки, и «которое будет проводником ценностей Революции роз потому, что Революция роз не касалась только государства, Революция роз касалась, в первую очередь, народа».

Он затронул также и политические планы Европейской Грузии на будущее и заявил, что грядущие местные выборы будут «первым тестом» для партии.

Существующую в Грузии избирательную систему Угулава назвал «беспорядочной».

«Огромный сегмент является свободным, в том числе и такой, который голосовал за Грузинскую мечту на последних выборах, но совершенно не нравилась (Грузинская мечта), просто проголосовали по инерции», - заявил он.

«Естественно, те 500 тысяч человек Национального движения, которые, когда мы были вместе, проголосовали за нас, они также наши потенциальные избиратели, и многие другие, кто разделяет правоцентристские позиции», - добавил Угулава.
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