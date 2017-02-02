Президент, НПО и оппозиция вновь критикуют правительство за соглашение с «Газпромом»

Президент Грузии, неправительственные организации и оппозиционные группы вновь подвергли критике правительство страны за заключенный с российской компанией «Газпром» двухлетний транзитный договор, который предусматривает поэтапную монетизацию стоимости транзита газа из России в Армению через территорию Грузии.



Пресс-спикер президента Георгия Маргвелашвили Эка Мишвеладзе заявила 31 января, что достигнутый с «Газпромом» новый договор «хуже чем прежний».



«Президент, начиная с 2015 года, постоянно акцентировал внимание, что при таких сложных переговорах должна быть произведена полная мобилизация государственного ресурса, обеспечить вовлеченность международных партнеров для того, чтобы страна не осталась с глазу на глаз с такой серьезной структурой, как «Газпром»», - заявила Мишвеладзе.



Она также отметила, что, по мнению президента, «ущерб можно было минимизировать, но сделать это не удалось по определенным причинам». «А причины обязательно нужно установить. Нужно ответить на вопросы, в том числе, на самый главный – почему произошло ослабление позиций страны в этой стратегически важной сфере», - заявила она.



Мишвеладзе также отметила, что «получение ответов более всего должно быть в интересах той ветви власти, которая обладает функцией контроля – для Парламента Грузии». «Но, мы пока еще не слышали видения Парламента Грузии – каким образом будет происходить хотя бы в будущем, в таких случаях, предотвращение рисков и угроз. Соответственно, и сегодня в очередной раз президент Грузии призывает Парламент активно вмешаться в процесс, осуществить свою конституционную обязанность и усилить функцию надзора», - добавила она.



Созданное недавно «Движение за свободу – Европейская Грузия» также призвала Парламент к широкой вовлеченности. Депутат Серго ратиани заявил, что партия выступила с инициативой интер-фракционной группы, которой будет поручен сбор информации о коммерческих сделках, связанных со стратегическими сферами и направлениями. «Власти заявляют, что они не имеют права публиковать коммерческую тайну, но у них невозможно чтобы был аргумент о том, что члены Парламента не имеют права ознакомиться с документацией, касающейся безопасности государства и экономических вопросов», - заявил Ратиани 26 января.



Ассоциация молодых юристов Грузии, которая 18 января с официальной просьбой обратилась к Министерству энергетики опубликовать предыдущий и новый договоры с Газпромом, 25 января получила ответ, согласно которому, такая информация не хранится в министерстве. Представитель АМЮГ Сулхан Саладзе заявил 31 января, что организация обратится в суд и попросит признать аннулированным тот ответ, «в котором нам практически отказали в выдаче информации».



Национальное движение, которое также требует опубликования деталей договора, 1 февраля провело акцию. Ранее представитель ЕНД Леван Бежашвили обвинил правительство в «сговоре» с Россией. «Если власти не заботятся о жизненных интересах страны, они находятся явно в сговоре с российскими властями. Поэтому мы потребовали незамедлительно опубликовать условия этого договора", - заявил Бежашвили.



Говоря об этом вопросе, министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что правительство дало «исчерпывающий» ответ на все вопросы, связанные с «Газпромом» и добавил, что только грузинская сторона не сможет опубликовать детали договора. «Это решать не конкретно грузинской стороне, какие детали могут быть опубликованы. Это должно произойти на основе двустороннего соглашения, и как я уже говорил, мы работаем в этом направлении», - заявил Каладзе 30 января.



Депутат Роман Какулия, который возглавляет парламентский Комитет по отраслевой экономике и экономической политике, заявил 30 января, что за принятием Грузией одностороннего решения об опубликовании деталей соглашения может последовать его приостановление. «Наша команда считала, что негативные эффекты, которые могли последовать за этим, были бы намного тяжелыми, чем та финансовая недостача, которую мы получили».



Это не первый случай, когда в связи с новым договором с российским «Газпромом» президент, оппозиционные партии и общественные организации задают вопросы властям страны.