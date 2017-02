Европарламент поддержал либерализацию виз для Грузии Civil Georgia, Tbilisi / 2 Февр.'17 / 15:47



Европарламент 2 февраля поддержал предложение о либерализации виз для Грузии, в результате чего, граждане Грузии, обладающие биометрическими паспортами, смогут перемещаться в странах Шенгенской зоны без получения визы, но они смогут оставаться там не более 90 дней в течение каждых 180 дней.



Либерализацию виз для Грузии поддержали 553 члена Европарламента, 66 проголосовали против, а 28 депутатов воздержались.



Теперь регуляция требует утверждения со стороны Совета ЕС, после чего текст будет опубликован в официальном журнале ЕС и только после того войдет в силу, как будет задействован упрощенный механизм приостановления безвизового режима, который был утвержден Европарламентом 15 декабря.



Согласно пресс-релизу Европарламента, докладчик Мария Габриел приветствовала осуществление Грузией «широких и комплексных реформ» и поблагодарила власти и граждан грузии за последовательность и терпение. «Она также поздравила их с прочной верностью к демократии и отметила, что безвизовый режим приблизит страну к ЕС», - говорится в пресс-релизе. Great news for #Georgia: #EP has adopted w/ overwhelming majority #visafree travel for citizens of #Georgia @EPPGroup @Avramopoulos pic.twitter.com/OT6VHH7QXe — Mariya Gabriel (@GabrielMariya) February 2, 2017

«Сегодняшний день имеет историческое значение для Грузии», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили до голосования в Европарламенте. Congratulations! This is a trully Historic Day! Thank you @Europarl_EN 4 granting #VisaFreeTravel to citizens of #Georgia! #GeoVisaFree #EU — Giorgi Kvirikashvili (@KvirikashviliGi) February 2, 2017

«Сегодня действительно день огромного успеха для Грузии! Сегодняшнее решение будет подтверждением того, что стратегия сближения Грузии с ЕС приносит конкретные результаты для каждого гражданина Грузии. Мы уверены, что граждане Грузии с большой ответственностью примут этот огромный результат и плод интеграции Грузии в ЕС и досконально будут соблюдать законодательство тех стран, куда решат отправиться», - заявил Квирикашвили.



Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе написал в своем Twitter, что «безвизовый режим будет важным и для граждан Грузии, проживающих в оккупированных регионах, что позволит им получить пользу от либерализации виз и тесных отношений с ЕС».



Президент Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что безвизовый режим будет доступен и для жителей Абхазии и Южной Осетии. «Хочу подчеркнуть, что наши осетинские и абхазские сограждане являются свидетелями этих результатов и будут потребителями этих результатов», - заявил Маргвелашвили.



«Хочу поздравить наших граждан с еще одним важным достижением в процессе европейской интеграции нашей страны. Хочу поблагодарить членов Европарламента за это важное решение... Хочу поблагодарить наше правительство, исполнительное и законодательное, как действующее, так и предыдущие власти за ту работу, которую они проделали ради этого важного достижения», - заявил президент. #Visafree for #Georgia! Important step towards #EU. Congratulations to Georgian people! Thanks to #EuropeanParliament & everyone involved — President Of Georgia (@MargvelashviliG) February 2, 2017

Переговоры о либерализации виз Грузия и ЕС начали в июне 2012 года; План действий по либерализации виз Грузии был предоставлен в конце февраля 2013 года. Еврокомиссия пообещала, что гражданам Грузии, которые владеют биометрическими паспортами, сразу же предложит безвизовый режим, как только власти Грузии удовлетворили бы определенные в Плане действий требования.



Со дня начала диалога между Грузией и ЕС о либерализации виз, Еврокомиссия регулярно предоставляла Европарламенту и Совету ЕС информацию о прогрессе с точки зрения выполнения Грузией требований, предусмотренных в Плане действий.



В своем четвертом и окончательном докладе, который был опубликован 18 декабря, Еврокомиссия заявила, что Грузия выполнила все задачи по Плану действий либерализации визового режима и «в начале 2016 года» комиссия предложит государствам членам ЕС ввести безвизовый режим для граждан Грузии в Шенгенской зоне.



