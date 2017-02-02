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Последнее обновление: 18:35 - 2 Февр.'17
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Европарламент поддержал либерализацию виз для Грузии
Civil Georgia, Tbilisi / 2 Февр.'17 / 15:47

Европарламент 2 февраля поддержал предложение о либерализации виз для Грузии, в результате чего, граждане Грузии, обладающие биометрическими паспортами, смогут перемещаться в странах Шенгенской зоны без получения визы, но они смогут оставаться там не более 90 дней в течение каждых 180 дней.

Либерализацию виз для Грузии поддержали 553 члена Европарламента, 66 проголосовали против, а 28 депутатов воздержались.

Теперь регуляция требует утверждения со стороны Совета ЕС, после чего текст будет опубликован в официальном журнале ЕС и только после того войдет в силу, как будет задействован упрощенный механизм приостановления безвизового режима, который был утвержден Европарламентом 15 декабря.

Согласно пресс-релизу Европарламента, докладчик Мария Габриел приветствовала осуществление Грузией «широких и комплексных реформ» и поблагодарила власти и граждан грузии за последовательность и терпение. «Она также поздравила их с прочной верностью к демократии и отметила, что безвизовый режим приблизит страну к ЕС», - говорится в пресс-релизе.


«Сегодняшний день имеет историческое значение для Грузии», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили до голосования в Европарламенте.


«Сегодня действительно день огромного успеха для Грузии! Сегодняшнее решение будет подтверждением того, что стратегия сближения Грузии с ЕС приносит конкретные результаты для каждого гражданина Грузии. Мы уверены, что граждане Грузии с большой ответственностью примут этот огромный результат и плод интеграции Грузии в ЕС и досконально будут соблюдать законодательство тех стран, куда решат отправиться», - заявил Квирикашвили.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе написал в своем Twitter, что «безвизовый режим будет важным и для граждан Грузии, проживающих в оккупированных регионах, что позволит им получить пользу от либерализации виз и тесных отношений с ЕС».

Президент Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что безвизовый режим будет доступен и для жителей Абхазии и Южной Осетии. «Хочу подчеркнуть, что наши осетинские и абхазские сограждане являются свидетелями этих результатов и будут потребителями этих результатов», - заявил Маргвелашвили.

«Хочу поздравить наших граждан с еще одним важным достижением в процессе европейской интеграции нашей страны. Хочу поблагодарить членов Европарламента за это важное решение... Хочу поблагодарить наше правительство, исполнительное и законодательное, как действующее, так и предыдущие власти за ту работу, которую они проделали ради этого важного достижения», - заявил президент.


Переговоры о либерализации виз Грузия и ЕС начали в июне 2012 года; План действий по либерализации виз Грузии был предоставлен в конце февраля 2013 года. Еврокомиссия пообещала, что гражданам Грузии, которые владеют биометрическими паспортами, сразу же предложит безвизовый режим, как только власти Грузии удовлетворили бы определенные в Плане действий требования.

Со дня начала диалога между Грузией и ЕС о либерализации виз, Еврокомиссия регулярно предоставляла Европарламенту и Совету ЕС информацию о прогрессе с точки зрения выполнения Грузией требований, предусмотренных в Плане действий.

В своем четвертом и окончательном докладе, который был опубликован 18 декабря, Еврокомиссия заявила, что Грузия выполнила все задачи по Плану действий либерализации визового режима и «в начале 2016 года» комиссия предложит государствам членам ЕС ввести безвизовый режим для граждан Грузии в Шенгенской зоне.

Безвизовый режим распространяется на Шенгенскую зону, в которую входят 22 государства ЕС (кроме Великобритании, Ирландии, Кипра, Хорватии, Румынии и Болгарии), а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
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