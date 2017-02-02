О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 18:35 - 2 Февр.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Freedom House: Грузия остается «частично свободной» страной
Civil Georgia, Tbilisi / 1 Февр.'17 / 17:21

Согласно ежегодному докладу организации Freedom House, Грузия в 2016 году боролась за усиление «хрупких демократических завоеваний», однако она по- прежнему остается в числе «частично свободных» стран.

Доклад «Свобода в мире в 2017 г.» обозревает ситуацию с точки зрения состояния политических прав и гражданских свобод в 195 странах и на 14 территориях мира в 2016 году.

Каждой стране или территории присваивается статус «свободной», «частично свободной» или «не свободной» на основании баллов, полученных в категориях политических прав и гражданских свобод по шкале от 1 до 7, где 1 означает наиболее свободную, а 7 – менее всего свободную.

Согласно докладу, в 2016 году в категориях политических прав и гражданских свобод рейтинг Грузии остался неизменным на уровне 3 баллов; Страна вновь находится в категории «избирательных демократий» - этого статуса организация Freedom House лишила Грузию в связи с проведенными в 2008 году досрочными парламентскими и президентскими выборами. Однако после парламентских выборов 2012 года она вновь вернула Грузию в категорию «избирательной демократии» в докладе за 2013 г.

Freedom House заявила , что Евразия, к который принадлежит Грузии в докладе, «была разделена между частью, более ориентированной на Европу и жесткими авторитарными режимами».

«В то время как Украина, Грузия и Молдова боролись за усиление хрупких демократических завоеваний, несколько лидеров на востоке предприняли шаги по укреплению своей власти в условиях экономической и политической неопределенности», - заявляет Freedom House.

В докладе Freedom House сепаратистская Южная Осетия и Абхазия проходят под категорию «спорных территорий».

Аналогично предыдущим докладам, Цхинвальский регион получил статус «не свободной» территории, а Абхазия – «частично свободной». В категории политических прав Абхазия получила 4 балла, а в категории гражданских свобод – 5 баллов; У сепаратистской Абхазии 7 баллов в категории политических прав 6 баллов в категории гражданских свобод.
Последние новости
02 Февр.'17 18:35
Президент, НПО и оппозиция вновь критикуют правительство за соглашение с «Газпромом»
Министерство энергетики отказалось опубликовать детали соглашения.
02 Февр.'17 15:47
Европарламент поддержал либерализацию виз для Грузии
В результате, граждане Грузии смогут отправляться в страны ЕС без получения виз.
01 Февр.'17 17:59
По заявлению ЕНД, в результате разделения партия потеряла 35 членов в сакребуло
По заявлению партии, у Национального движения остался 241 член в сакребуло в масштабах страны.
01 Февр.'17 17:21
Freedom House: Грузия остается «частично свободной» страной
Рейтинг Грузии в категориях политических прав и гражданских свобод остался неизменным.
01 Февр.'17 16:37
Взвод грузинских военных направлен в ЦАР для участия в Миссии ЕС
Грузинские солдаты будут служить в ЦАР вместе с французскими военными.
01 Февр.'17 15:35
Электричество в Абхазию будут поставлять Москва и Тбилиси
С 15 февраля планируется приостановление Ингури ГЭМ для проведения реабилитационных работ.
01 Февр.'17 12:36
В двух школах Батуми открылись классы абхазского языка
«Нашей обязанностью является защита абхазского языка, идентичности и культуры», - заявила государственный министр Цихелашвили.
31 Янв.'17 19:09
Президент, НПО критикуют предложенные ГМ изменения к нормам о тайном прослушивании
Тайные следственные действия будет осуществлять новое агентство при Службе госбезопасности.
31 Янв.'17 15:25
Президент Грузии назначил новых послов в Канаду, Корею и Казахстан
Маргвелашвили назначил трех новых послов 30 января.
31 Янв.'17 15:09
Генеральный секретарь Совета Европы посещает Грузию
Торбьерн Ягланд встретился с лидерами Грузии, с которыми обсудил возможность поездки делегации СЕ в Абхазию и Южную Осетию.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
34