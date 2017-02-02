Freedom House: Грузия остается «частично свободной» страной

Согласно ежегодному докладу организации Freedom House, Грузия в 2016 году боролась за усиление «хрупких демократических завоеваний», однако она по- прежнему остается в числе «частично свободных» стран.



Доклад «Свобода в мире в 2017 г.» обозревает ситуацию с точки зрения состояния политических прав и гражданских свобод в 195 странах и на 14 территориях мира в 2016 году.



Каждой стране или территории присваивается статус «свободной», «частично свободной» или «не свободной» на основании баллов, полученных в категориях политических прав и гражданских свобод по шкале от 1 до 7, где 1 означает наиболее свободную, а 7 – менее всего свободную.



Согласно докладу, в 2016 году в категориях политических прав и гражданских свобод рейтинг Грузии остался неизменным на уровне 3 баллов; Страна вновь находится в категории «избирательных демократий» - этого статуса организация Freedom House лишила Грузию в связи с проведенными в 2008 году досрочными парламентскими и президентскими выборами. Однако после парламентских выборов 2012 года она вновь вернула Грузию в категорию «избирательной демократии» в докладе за 2013 г.



Freedom House заявила , что Евразия, к который принадлежит Грузии в докладе, «была разделена между частью, более ориентированной на Европу и жесткими авторитарными режимами».



«В то время как Украина, Грузия и Молдова боролись за усиление хрупких демократических завоеваний, несколько лидеров на востоке предприняли шаги по укреплению своей власти в условиях экономической и политической неопределенности», - заявляет Freedom House.



В докладе Freedom House сепаратистская Южная Осетия и Абхазия проходят под категорию «спорных территорий».



Аналогично предыдущим докладам, Цхинвальский регион получил статус «не свободной» территории, а Абхазия – «частично свободной». В категории политических прав Абхазия получила 4 балла, а в категории гражданских свобод – 5 баллов; У сепаратистской Абхазии 7 баллов в категории политических прав 6 баллов в категории гражданских свобод.