Взвод из около тридцати грузинских военнослужащих в 31 января отправился Центральноафриканскую Республику, где в течение шести месяцев будет проходить службу в рамках проводящейся там Учебно-тренировочной миссии под эгидой Евросоюза (EUTM RCA).
Грузинский контингент будет расквартирован в подчинении французского командования, в столице ЦАР Банги, на базе UCATEX.
������������Welcome to our Georgians ‘comrades! The detachment will ensure @EUTMRCA Force Protection in UCATEX-MOANA Camp.@ModGovGe @eu_eeas pic.twitter.com/vdHO6yh9nU— EUTM RCA (@EUTMRCA) January 31, 2017
Главной задачей грузинских миротворцев будет обеспечение безопасности базы, моторизованный патруль, конвоирование и сопровождени, - сообщает Министерство обороны Грузии.
Министр обороны Леван Изория, который обратился к солдатам перед их отъездом, заявил , что Грузия является «надежным партнером», так как грузинские солдаты вместе с партнерами содействуют укреплению мира во всем мире.
«Мы очень ценим вносимый Вооруженными силами Грузии вклад вместе с французскими военными в дело обеспечения стабильности и мира в мире. Я думаю , что такого рода операции еще больше сближает вооруженные силы наших стран и содействует формированию тесных отношений между ними», отметил посол Франции в Грузии Паскаль Менье.
Миссия EUTM RCA является продолжением Миссии военных советников ЕС (EUMAM RCA), в которой с октября 2015 года проходили службу пятеро грузинских офицеров.
Ранее Грузия участвовала в военной миссии ЕС (СЕС RCA), куда страна в июне 2014 года направила около 150 солдат. В декабре 2014 года количество грузинских военных сократилось до 85 солдат, которые служили там до марта 2015 года.