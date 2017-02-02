Взвод грузинских военных направлен в ЦАР для участия в Миссии ЕС

Взвод из около тридцати грузинских военнослужащих в 31 января отправился Центральноафриканскую Республику, где в течение шести месяцев будет проходить службу в рамках проводящейся там Учебно-тренировочной миссии под эгидой Евросоюза (EUTM RCA).



Грузинский контингент будет расквартирован в подчинении французского командования, в столице ЦАР Банги, на базе UCATEX.



Главной задачей грузинских миротворцев будет обеспечение безопасности базы, моторизованный патруль, конвоирование и сопровождени, - сообщает Министерство обороны Грузии.



Министр обороны Леван Изория, который обратился к солдатам перед их отъездом, заявил , что Грузия является «надежным партнером», так как грузинские солдаты вместе с партнерами содействуют укреплению мира во всем мире.



«Мы очень ценим вносимый Вооруженными силами Грузии вклад вместе с французскими военными в дело обеспечения стабильности и мира в мире. Я думаю , что такого рода операции еще больше сближает вооруженные силы наших стран и содействует формированию тесных отношений между ними», отметил посол Франции в Грузии Паскаль Менье.



Миссия EUTM RCA является продолжением Миссии военных советников ЕС (EUMAM RCA), в которой с октября 2015 года проходили службу пятеро грузинских офицеров.



Ранее Грузия участвовала в военной миссии ЕС (СЕС RCA), куда страна в июне 2014 года направила около 150 солдат. В декабре 2014 года количество грузинских военных сократилось до 85 солдат, которые служили там до марта 2015 года.