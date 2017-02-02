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Взвод грузинских военных направлен в ЦАР для участия в Миссии ЕС
Civil Georgia, Tbilisi / 1 Февр.'17 / 16:37

Взвод из около тридцати грузинских военнослужащих в 31 января отправился Центральноафриканскую Республику, где в течение шести месяцев будет проходить службу в рамках проводящейся там Учебно-тренировочной миссии под эгидой Евросоюза (EUTM RCA).

Грузинский контингент будет расквартирован в подчинении французского командования, в столице ЦАР Банги, на базе UCATEX.


Главной задачей грузинских миротворцев будет обеспечение безопасности базы, моторизованный патруль, конвоирование и сопровождени, - сообщает Министерство обороны Грузии.

Министр обороны Леван Изория, который обратился к солдатам перед их отъездом, заявил , что Грузия является «надежным партнером», так как грузинские солдаты вместе с партнерами содействуют укреплению мира во всем мире.

«Мы очень ценим вносимый Вооруженными силами Грузии вклад вместе с французскими военными в дело обеспечения стабильности и мира в мире. Я думаю , что такого рода операции еще больше сближает вооруженные силы наших стран и содействует формированию тесных отношений между ними», отметил посол Франции в Грузии Паскаль Менье.

Миссия EUTM RCA является продолжением Миссии военных советников ЕС (EUMAM RCA), в которой с октября 2015 года проходили службу пятеро грузинских офицеров.

Ранее Грузия участвовала в военной миссии ЕС (СЕС RCA), куда страна в июне 2014 года направила около 150 солдат. В декабре 2014 года количество грузинских военных сократилось до 85 солдат, которые служили там до марта 2015 года.
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О Сивил Джорджия
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