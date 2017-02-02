Электричество в Абхазию будут поставлять Москва и Тбилиси

Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил 30 января, что в рамках запланированных на 2018 г. реабилитационных работ на Ингури ГЭС планируется временное приостановление ГЭС и осмотр деривационного тоннеля.



Каладзе также заявил , что по этому вопросу он беседовал с представителями абхазской государственной энергетической компании Черноморэнерго во время встречи 26 января в Минске.



«15 февраля мы планируем остановить Ингури ГЭС, планируем осмотреть тоннель, так как на 2018 г. планируется проведение ремонтных работ и в связи со всем этим была беседа по конкретным вопросам (с представителями Черноморэнерго). Встреча прошла успешно. Мы остановим Ингури ГЭС в течение некоторого времени в 2018 году, чтобы провести полную реабилитацию тоннеля», - сказал министр.



«За этот период Абхазия не столкнется с проблемами энергоснабжения», - заявил корреспонденту Civil.Ge в Министерстве энергетики, не раскрывая подробностей.



Аслан Басария, глава Черноморэнерго, заявил на пресс-конференции 31 января , что процесс мониторинга будет продолжаться «порядка трех-четырех недель». В то же время представители российского энергетического сектора договорились поставить в Абхазию 200 000 кВт/ч электроэнергии, - заявил Басария. Однако он также отметил, что этого количестве будет недостаточно для удовлетворения потребностей региона и поэтому разницу покроет Тбилиси.



«Потребление Абхазии на сегодняшний день, при таких климатических условиях, составляет порядка 390 мВт. Соответственно, у нас будет недостаток электроэнергии, даже при обеспечении перетока и работы ГЭС-1. В связи с чем, у нас есть договоренность, что грузинская энергосистема нас подстрахует на тот недостаток электроэнергии, который у нас будет», - добавил он.



Басария пояснил , что был проведен ряд встреч по этому вопросу с министром энергетики Грузии в Минске и с российскими властями в Москве.



«Без помощи России нам достаточно сложно решать эти вопросы. Как известно мы взаимодействуем и с Грузией в области энергетики, уже более 20 лет. В силу того, что этот объект в совместном пользовании, мы обязаны согласовывать принятие всех решений, в том числе по остановке ГЭС, по запитыванию Абхазии и по комплексу тех вопросов, которые появляются в процессе этой работы», - заявил руководитель Черноморэнерго.



Басария также отметил , что стоимость российского электричества составит в рамках 390-500 млн российских рублей (около 6,5-8,2 млн долларов США).



«В рамках помощи и взаимодействия с Российской Федерацией электроэнергия будет поставляться на территорию Республики Абхазия по оптовой цене и без учета рентабельности. Тарифы составляют приблизительно от 2 рублей 30 копеек до 2 рублей 50 копеек», - заявил Басария.



По его словам, уровень воды на плотине приближается к критической точке 420 метров над уровнем моря, ниже которого выработка электроэнергии остановится. Он также отметил, что уровень воды в водохранилище в настоящее время составляет 431 метр, и ГЭС может быть остановлена до 15 февраля.



«Дефицит воды связан с тем, что потребление электроэнергии в Абхазии выросло в разы... Также это связано и с тем, что у нас достаточно серьезная изношенность сетей», - пояснил Басария.



Официальные лица в Тбилиси спрогнозировали полное затемнение Абхазии с конца февраля в условиях, если не будет снижено потребление электричества или обеспечение региона электричеством из других дополнительных источников кроме Ингури ГЭС.



Сепаратистская Абхазия полностью зависит от электричества. Вырабатываемого на Ингури ГЭС, арочная плотина высотой 271,5 метров расположена на контролируемой Тбилиси стороне административной границы, а пять генераторов расположены в Гальском районе сепаратистской Абхазии; По условиям неформального соглашения между Тбилиси и Сухуми, 40% вырабатываемого на Ингури ГЭС электричества поступает в Абхазию, а остальные 60% получает остальная Грузия.



По информации Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения, в 2015 году Грузия поставила Абхазии 1,797 млн кВт/ч электричества, что составляет 17,31% всего потребления Грузии, в 2014 и 2013 гг. в Абхазию было поставлено 1,638 млн кВт/ч (16,11%) и 1,605 млн кВт/ч (16,57%) электричества соответственно.