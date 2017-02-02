Национальное движение разделилось

Единое национальное движение разделилось на две части после того, как от партии, которая является крупнейшей оппозиционной группой в Парламенте, 12 января отделилась большая часть лидеров в результате возрастающего противостояния с группой сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в течение четырех месяцев и объявила о создании новой политической силы, которая начнет подготовку к местным выборам в октябре 2017 г.



Это решение предшествовало спорному съезду оппозиционного Национального движения, который планируется на 20 января и оно было объявлено спустя неделю после того, как бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава был освобожден из заключения.



«Ответственным за этот распад является один человек – тот человек, который создал эту партию», - заявл Гиги Угулава в адрес основателя Национального движения Михаила Саакашвили, который, по его словам, «уже не излучает лидерство», но благодарит его за то, что дал «шанс борьбы вместе».



«Я это всегда буду помнить, но политика это служба не друг другу, политика это служба не лидерам, а политика есть служба народу и каждый из нас должен это хорошо осознавать, кто сегодня с нуля начинаем новое движение», - заявил он.



«Кто считает, что является нулем, оставайтесь там, но мы начнем с нуля то движение, которое обязательно сменит в стране этот вредительский режим – я даю гарантию этого», - заявил он».

«Там остается национальный популизм, а по эту сторону остается прогресс и свобода... Бидзина Иванишвили предлагает болото, мы же должны предложить прогресс», - добавил Угулава.

«Партия, которая исключает выборы, как метод борьбы, она уже не партия – да, мы будем готовиться к местным выборам», - заявил бывший мэр Тбилиси.

Заявление о «политическом разводе» было сделано у здания Единого национального движения, где во множестве присутствовали представители вышедших из партии членов.



В их числе было большинство депутации Национального движения в Парламенте, представленные в парламентском меньшинстве: лидер парламентского меньшинства и председатель пока еще действующего Политического совета Национального движения Давид Бакрадзе; влиятельный депутат Гига Бокерия; исполнительный секретарь партии Серго Ратиани; Елене Хоштария, лидер фракции из 6 членов, входящей в меньшинство; вице-спикер Парламента Серги Капанадзе; Ирма Надирашвили; Гиги Церетели; Акакий Бобохидзе; Хатуна Гогоришвили; Георгий Тугуши; Зураб Чиаберашвили; Отар Кахидзе; Георгий Гвиниашвили; Тенгиз Гунава; Лаша Дамения; Ираклий Абесадзе; Лела Кебурия; Мамука Чиковани, а также Георгий Канделаки.



В их числе не было председателя фракции Национального движения, состоящей из 21 члена Ники Мелия, который аналогично депутатам Тиной Бокучава, Романом Гоциридзе и Саломе Самадашвили, сделали четкий выбор в пользу того, чтобы остаться в основанной Михаилом Саакашвили партии, и вопрос об отставке которого с должности председателя фракции бывшие члены его команды, как предполагается, обсудят в ближайшем будущем.



Соответственно, разделение Национального движения отразится и на парламентской композиции. Пока не известно, какое финансовое и имущественное распределение последует за этим процессом. Национальное движение вошло в Парламент в едином блоке с мало известной партией «За европейскую Грузию». Основанная отцом депутата Гиги Церетели данная партия, которая приобрела статус квалифицированной партии и наряду с получением бюджетного финансирования получила также и место в ЦИК, рассматривалась в качестве альтернативной политической платформы пока еще в то время, когда протекало внутрипартийное противостояние.



Расхождения по поводу бразд управления в Национальном движении приобрели открытие формы в связи с противоречиями, связанными с вхождением в Парламент после октябрьских выборов, когда позиция Саакашвили о бойкоте Парламента провалилась; Далее противостояние продолжилось в связи с избранием нового председателя партии и на тему партийного съезда и на этот раз в проигрыше оказалась команда Бакрадзе-Бокерия, когда Саакашвили смог отстоять свою позицию по поводу созыва многочисленного съезда 20 января, организационному процессу которого другая сторона объявила бойкот и поставила под сомнение легитимность этого съезда.



«Какими бы ни были разногласия между нами, эти разногласия с сегодняшнего дня являются прошлым и Мы, наша политическая команда смотрим вперед и начинаем строить будущее», - заявил Давид Бакрадзе в своем вступительном слове и оставшимся в Национальном движении бывшим однопартийцам пожелал успехов.



«Мы, естественно, останемся союзниками в борьбе против режима Иванишвили, но с сегодняшнего дня эта политическая сила и политическая команда начинает новый этап борьбы, задачей которой будет изменение обстановки в Грузии к лучшему, мирное завершение «Грузинской мечты» и режима Иванишвили и возвращение в страну развития и прогресса», - отметил он.



По его словам, в течение нескольких лет «лицом, осью и опорой» Национального движения была та команда, которая политическую активность продолжит отдельно со своим «знанием и некомпетентностью», у которой есть «хорошо осознанное прошлое» и «никто не испугается» возвращения к власти, единственное будущее Грузии видит в ЕС и НАТО и «главной задачей которой будет поставить точку над противостоянием в стране».



«Вот такая политическая сила создается сегодня и я уверен, что эта политическая сила будет успешной на грузинской политической арене», - заявил Бакрадзе и добавил, что «неправильна любая оценка, что происходит выход команды», так как «на самом деле, сегодня происходит разделение Национального движения».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили откликнулся на решение «отступников» от Национального движения на своей странице в Facebook и заявил, что в партии завершилось «правление лузеров» и «контроль над ней вернули себе несколько тысяч активистов», которые «не допустили реализацию плана Иванишвили о захвате Национального движения и моем изгнании из партии».



Оставшийся в рядах Национального движения депутат Ника Мелия вместе с партийными активистами пришел позже на то место, где бывшие его однопартийцы выступили с заявлениями.



«Мы уважаем их мнение – уходящий ушел», - заявил Мелия и добавил, что уверен в том, что «многие из них, кто сегодня может считаться членом их команды, очень скоро образумятся и вернутся обратно».



«Сорвался план Иванишвили, чтобы Национальное движение ослабло и распалось», - продолжил он, - «Национальное движение является идеей европейской, свободной и успешной Грузии и эту идею ни один отдельно взятый политик не сможет победить, сколько бы их много не было».

Это первый случай, когда Национальное движение покинула очень большая группа лидеров и их сторонников. До этого бывшую партию власти в мае 2015 года покинул тогдашний исполнительный секретарь партии и депутат Зураб Джапаридзе вместе с еще тремя депутатами, которые создали новый политический центр «Гирчи», и аналогичный шаг спутя год сделал еще один тогдашний депутат Геогий Вашадзе, который основал партию «Новая Грузия». Обе партии в настоящее время имеют статус непарламентских оппозиционных партий.