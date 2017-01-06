Гиги Угулава освобожден из заключения

Бывший мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиционного Национального движения Гиги Угулава 6 января 2017 г. был освобожден из тюремного заключения после того, как в тот же день Тбилисский апелляционный суд сократил ему срок наказания примерно на 3 года и 3 месяца.

После выхода из здания тюрьмы Угулава, которого его близкие и однопартийцы встретили овациями, призвал к освобождению и «других политзаключенных» путем амнистии или помилования со стороны президента. Он также подчеркнул, что вину он не признал. В своем первом комментарии Гиги Угулава также заявил, что свои усилия он направит на урегулирование существующих в рядах Национального движения разногласий цивилизованным путем.



Угулава, против которого также выдвинуты обвинения по другим делам, отбывал наказание – лишение свободы на 4,5 года с 18 сентября 2015 года, когда суд признал его виновным в растрате бюджетных средств во время работы на посту мэра Тбилиси по т.н. делу «Тбилсервиса», которое, по заявлению прокуратуры, касалось растраты бюджетных средств в размере 4,1 млн лари путем создания более 760 рабочих мест в муниципальных службах Тбилиси, посредством чего деньги были израсходованы на покрытие зарплат активистов Национального движения. За день до признания виновным по этому делу Угулава был освобожден из заключения после нахождения под арестом в течение 14 месяцев после того, как он выиграл дело в Конституционном суде, но находился он на свободе только один день.



Коллегия Апелляционного суда, состоящая из трех судей, обвинения в растрате переквалифицировала и признала Угулава виновным в превышении служебных полномочий. В виде наказания суд, с учетом акта амнистии, принятого в декабре 2012 года, определил ему лишение свободны на 1 год, 3 месяца и 22 дня.



По словам адвоката Угулава Беки Басилаия, этот срок наказания истекает во вторник, 9 января, но, по его словам, закон допускает досрочное освобождение заключенного, когда дню освобождения предшествуют выходные дни.



В своем окончательном слове до объявления вердикта 4 января Угулава заявил на судебном процессе, что «однозначно плохо», когда занятые на публичной службе люди работают агитаторами партии и добавил, что он не смог предотвратить это.



«Это дело не было задумано так, но так вышло», - заявил он в своем заключительном слове, - «Я не отстраняюсь от этого; К сожалению, это моя проблема».



В то же время, суд, аналогично суду нижней инстанции, оправдал Угулава по рассмотренному в рамках того же процесса отдельному делу, которое касалось обвинения в отмывании денег. По данному обвинению также заочно был оправдан бывший министр обороны Давид Кезерашвили.



Сторона обвинения заявила, что решение Апелляционного суда от 6 января обжалуем по кассационным правилам.

Освобождение Угулава из заключения предшествует спорному съезду Национального движения, который эта оппозиционная партия должны провести 20 января на фоне внутреннего противостояния в партии. Угулава считается представителем той группы, которая противостоит позициям сторонников экс-президента Михаила Саакашвили.



Угулава заявил, что «очень опечален» в связи с происходящими в партии «позорными» процессами и намеревается встретиться с Михаилом Саакашвили и группой его сторонников, чтобы «сделать все» для того, чтобы «мы смогли пройти этот кризис, чтобы сопоставить позиции», если даже «есть полпроцента шансов на это».



«Прежние формы отношений наверно восстановлены не будут, но если мы найдем общую платформу, которая будет сфокусирована на настоящее и будущее, все это может получиться, для этого нужна воля и беседовать по всем этим проблемам друг с другом», - заявил Угулава.



«Если в будущем, к сожалению, не получится (соглашение)... наша обязанность, чтобы это произошло цивилизованным путем, а не в таких страшных формах, как, к сожалению, это имеет место», - отметил он.



Еще до выхода из тюремного заключения Угулава, Михаил Саакашвили, который в Украине возглавляет оппозиционное движение, на своей странице в Facebook приветствовал его освобождение и заявил, что «мы имеем дело не с правовыми решениями, а личными решениями Иванишвили, как в связи с заключением, так и освобождением».



«Я рад, что он отметит рождественские праздники со своими детьми и друзьями. Гиги не совершал преступления и не осуществлял неправильных действий (несмотря на то, что он заявил на последнем судебном процессе) в отношении того вопроса, который выдвигали против него карманные прокуроры Иванишвили в течение всего этого времени. Таким образом, это заключение было ни что иное, как личная месть олигарха и часть кампании запугивания», - пишет Саакашвили в своем заявлении.



В том же заявлении он обращается с просьбой к бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили позволить ему прибыть в Грузию, чтобы принять участие в съезде партии 20 января.



«Мы должны потребовать от него незамедлительного освобождения всех других политзаключенных и дать мне возможность беспрепятственно приехать в Грузию для встречи с нашим народом и для участия в съезде Единого национального движения», - заявляет экс-президент, который разыскивается прокуратурой по различным обвинениям, что, в свою очередь, Саакашвили называет политически мотивированным преследованием.