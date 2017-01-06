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Количество визитеров в Грузию в 2016 г. выросло на 7,6%
Civil Georgia, Tbilisi / 6 Янв.'17 / 13:05

Количество визитеров в Грузию в 2016 году выросло на 7,5% по сравнению с предыдущим годом и достигло 6 350 825, - говорится в статистических данных МВД о пересечении государственной границы, которые были опубликованы 5 января.

Те гости, которые въезжают в Грузию и остаются в стране в течение 24 часов, квалифицируются как «туристы».

В 2015 году из 6,35 млн визитеров 2 714 773 были «туристами», что на 19% больше по сравнению с 2015 годом. Количество транзитных посещений составило 1 321 000, что на 5,7% меньше по сравнению с 2015 годом.

Наибольшее количество гостей в Грузию прибыли из соседних государств.

Этот список возглавляют граждане Азербайджана с 1,52 млн визитами в Грузию (в 2015 г. – 1,39 млн); далее следуют граждане Армении с 1,49 млн визитами – в 2015 г. Армения лидировала с 1,46 млн визитами; граждане Турции – 1,15 млн визита, этот показатель меньше 1,39 млн визитов, зафиксированных в 2015 году (в 2011-2014 гг. лидировал граждане Турции по количеству визитов); граждане Российской Федерации – 1,03 млн (в 2015 г. – 0,9 млн); и граждане Украины – 172 631 (в 2015 г. – 141 734).

Количество визитов граждан стран ЕС в Грузию в 2016 году достигло 262 106. В 2015 году этот показатель составлял 240 911.

За восстановлением 45-дневного безвизового режима для граждан Ирана в 2016 году последовало увеличение количества визитеров до 147 915. В 2015 году из Ирана были зафиксированы всего 25 273 визита.

В 2015 году количество визитеров в Грузию составило 5 901 094, что было на 7% больше по сравнению с 2014 годом.
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О Сивил Джорджия
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