Избран новый генеральный директор ОВГ

Новым генеральным директором Общественного вещателя Грузии на шестилетний срок стал Василий Маглаперидзе после того, как большинство членов Попечительского совета ОВГ проголосовали за него 6 января в ходе тайного голосования.



Первая попытка голосования не смогла выявить победителя из оставшихся во втором туре 5 кандидатов и повторное голосование прошло между двумя кандидатами с наилучшими результатами – Василием Маглаперидзе (4 голоса) и Тинатин Бердзенишвили (2 голоса), исполняющей обязанности гендиректора ОВГ.



В ходе второго голосования на втором туре Маглаперидзе 6 голосами одержал победу над Тинатин Бердзенишвили, которая вновь получила два голоса членов Попечительского совета ОВГ, состоящего из 8 членов. для победы нужно было набрать, как минимум, 5 голосов.

Василий Маглаперидзе, который имеет почти 10-летний стаж политической деятельности, до 1999 года занимался журналистикой до избрания депутатом по списку тогдашней правящей партии Союза граждан Грузии, и продолжил заниматься журналистской деятельностью после того, как отошел от активной политики. Он был избран депутатом и в 2004 году по списку Национального движения, но свои депутатский срок не довел до конца, так как в марте 2005 года был назначен поверенным президента Михаила Саакашвили (губернатором) в регионе Мцхета-Мтианети, где он прослужил в течение трех лет. После освобождения с должности губернатора в феврале 2008 года Маглаперидзе в течение одного года работал в Аппарате народного защитника на должности начальника Департамента информации и политики.



С 2010 года он вновь вернулся к журналистской деятельности. В 2012 году он работал заместителем директора телекомпании «Девятый канал», которая принадлежала семье тогдашнего премьер-министра Бидзины Иванишвили – этот канал был закрыт в августе 2013 года. С 2014 года до сентября 2016 года он был генеральным продюсером главного политического ток-шоу на канале GDS, который также принадлежит семье Бидзины Иванишвили.



Желание стать директором ОВГ Маглаперидзе высказал вместе с другими претендентами после того, как бывший генеральный директор Геогий Бараташвили неожиданно ушел в отставку 21 ноября, за два года до истечения своего шестилетнего срока.

Член Попечительского совета ОВГ Сулхан Саладзе из Ассоциации молодых юристов Грузии заявил после избрания Маглаперидзе, что новый директор «не является политически нейтральным» и среди кандидатов он был наиболее худшим кандидатом с этой точки зрения.



«(Совет) этим решением поставил под серьезный знак вопроса объективность, независимость, непредвзятость (ОВГ) и что возник реально серьезный вызов», - заявил в комментарии для журналистов Саладзе, который сам не голосовал за Маглаперидзе.



Еще один член Попечительского совета ОВГ Кетеван Мсхиладзе, которая также не голосовала за нового директора, 5 января, в ходе собеседования с Василием Маглаперидзе, который, по ее словам, имеет «четкую политическую аффилиацию и политические симпатии» к Грузинской мечте, спросила его, каким образом сможет он «перестроиться» с этого политического прошлого и вести объективную редакционную политику.



«Мое политическое прошлое не является преступлением», - отметил Маглаперидзе в статусе кандидата, - «У меня нет ни долга Грузинской мечты и ни какого-нибудь обязательства... У меня нет никакого обязательства перед политикой».



В своем вступительном слове на собеседовании он заявил, что «единственной меркой политической независимости» будет «повышение доверия» к ОВГ, что наряду с увеличением конкурентоспособности он назвал одним из своих приоритетом. Он также отметил, что основной задачей будет преодоление того «главного вызова», который связан с завоеванием Общественным вещателем позиции лидера на медиа-рынке.



Согласно последнему опросу общественного мнения, который был проведен по заказу Национально-демократического института США прошлым летом, в рейтингах доверия и просматриваемости новостей Первый канал ОВГ занимает четвертое место после частных телекомпаний «Рустави-2», «Имеди» и «Маэстро», и почти дважды отстает в этих рейтингах от первых двух телекомпаний.



Василий Маглаперидзе в своем программном слове также заявил, что Общественный вещатель, в котором он не исключил проведение кадровых изменений, нуждается в новом здании и технической модернизации для создания конкурентоспособной продукции.



Общественный вещатель Грузии финансируется из Государственного бюджета – его бюджет в 2017 году был увеличен до 46,4 млн лари с 44,1 млн в прошлом году.