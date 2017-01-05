Часть членов ЕНД ставит под сомнение легитимность приближающегося съезда Civil Georgia, Tbilisi / 5 Янв.'17 / 19:39



Испольный секретарь оппозиционного Национального движения, депутат Серго Ратиани заявил, что запланированный на 20 января спорный съезд партии не будет легитимным и у него не будут правовые последствия.



Заявление Ратиани является последним эпизодом во внутреннем противостоянии в рядах Национального движения. Стороны не могут договориться по вопросу организации партийного съезда; В то время, когда сторонники экс-президента Михаила Саакашвили поддерживают проведение съезда 20 января и проводят подготовительные встречи в масштабах страны, другая часть под руководством Гиги Бокерия и Давида Бакрадзе ставит под сомнение легитимность этого съезда и обвиняет Саакашвили в том, что он в обход Политсовета партии взял на себя дело организации съезда.



Ратиани, который условно принадлежит к группе Бокерия-Бакрадзе, 3 января направил официальное письмо руководителям районных и городских организаций партии, в котором заявляет, что организация съезда проходит с нарушением Устава партии.



«Для организации съезда Политический совет должен был определить состав специальной комиссии, чего не произошло, соответственно, организация съезда вошла в юридический тупик», - заявляет Ратиани.



«Нам известно, что некоторые председатели районных организаций партии намереваются созвать конференции для подбора делегатов, в связи с чем сообщаем вам, что правила проведения конференции не определены уставом партии, а также (сорванное 27 декабря) заседание Политического совета, на котором должны были быть приняты правила организации конференций – не состоялось, соответственно, проведенный нелегитимно съезд не сможет быть правомочным и имеющим юридическую силу», - пишет Ратиани.



Член Политического совета ЕНД Заза Бибилашвили, который входит в группу сторонников Саакашвили, заявил, что «любой намек на нелегитимность съезда», особенно со стороны тех людей, «кто не поставил под сомнение легитимность украденных (Бидзиной) Иванишвили выборов, мягко говоря, является неудобным и порождает множество знаков вопроса».



«Съезд пройдет в условленный день, будет таким же многочисленным, как всегда и более демократичным, чем когда-либо», - пишет Бибилашвили на своей странице в Facebook в ответ на заявление Ратиани.



Заявлению Ратиани двумя неделями ранее предшествовало создание Организационной комиссии съезда.



22 декабря сторонники Саакашвили создали Организационную комиссию из шести членов (каждый член был представлен пятью членами Политсовета) и начали проводить подготовительные встречи с активистами партии в масштабах страны. Оппоненты отказались представить в комиссию своих членов. причиной этого они назвали решение Политсовета от 30 ноября, согласно которому, состав Организационной комиссии определяется Политическим советом.



Лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе, который возглавляет Политсовет и считался кандидатом на пост председателя партии, 24 декабря выступил с инициативой отложить съезд, но это предложение было отвергнуто сторонниками Саакашвили.



Запланированное на 27 декабря заседание Политсовета, которое созвал Давид Бакрадзе с целью урегулирования противоречий между сторонами, не состоялось из-за отсутствия сторонников Саакашвили. 27 членов политсовета опубликовали заявление, в котором говорится, что процедуры проведения съезда уже определены Политсоветом на заседании 30 ноября и поэтому необходимости в поспешном собрании Политсовета не было до 10 января – эта дата собрания была определена на том же заседании. Они подвергли оппонентов критике за то, что они не сотрудничают по организационным вопросам и не называют остальных членов Организационной комиссии.



28 декабря Организационная комиссия, состоящая из шести членов, провела первую рабочую встречу и избрала председателем комиссии Петре Цискаришвили, а Нино Каландадзе секретарем комиссии. Группа Бокерия-Бакрадзе в рабочей встрече не участвовала.



Внутрипартийное противостояние в рядах Национального движения приняла открытие формы после октябрьских парламентских выборов, когда экс-президент и основатель Национального движения Михаил Саакашвили, который в то время еще был губернатором Одесской области Украины, поставил под вопрос легитимность выборов и призвал бойкотировать Парламент. Большинство членов Политсовета партии под руководством Давида Бакрадзе и Гиги Бокерия не приняло эту позицию и поддержало вхождение в Парламент и участие во вторых турах.



Разногласия возникли заново после вторых туров мажоритарных выборов уже по вопросу избрания нового председателя партии. Большинство депутатов Национального движения поддерживает избрание нового председателя, а в основном те члены партии, которые не стали депутатами, настаивают на том, чтобы оставить этот пост вакантным – после утери гражданства Грузии в декабре 2015 года Саакашвили также лишился права быть председателем политической партии в Грузии и тогда партия решила избрать нового председателя.



Отличающиеся взгляды были зафиксированы также и в связи с масштабами съезда: в то время, как Михаил Саакашвили и его сторонники требовали проведения широкомасштабного съезда, другие поддерживали проведения съезда в более умеренных масштабах. В этом вопросе, в итоге, победила группа сторонников Саакашвили и съезд был запланирован на 20 января с участием 7000 делегатов. Tweet На эту же тему С приближением съезда ЕНД углубляется внутрипартийный кризис

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