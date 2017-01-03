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Последнее обновление: 19:14 - 3 Янв.'17
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За пост генерального директора ОВГ борьбу продолжат 5 кандидатов
Civil Georgia, Tbilisi / 3 Янв.'17 / 19:14

За пост генерального директора Общественного вещателя Грузии во втором туре конкурса борьбу продолжат 5 кандидатов, в результате решения, которое было принято Попечительским советом ОВГ 3 января.

Этими кандидатами являются:

  • Тинатин Бердзенишвили – директор ОВГ по вещательным СМИ и коммуникациям, которая в настоящее время исполняет обязанности генерального директора;
  • Натиа Купрашвили – директор Ассоциации региональных вещателей Грузии;
  • Василий Маглаперидзе - бывший депутат и губернатор региона Мцхета-Мтианети в 2005-2008 гг., который до сентября 20176 г. был генеральным продюсером главного политического ток-шоу на телеканале GDS, принадлежащем семье бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили;
  • Заал Анджапаридзе – старший менеджер программ гражданского общества в Европейском фонде;
  • Нино Зауташвили – журналист ОВГ с длительным стажем, которая с 2013 года на Первом канале ОВГ ведет общественно-политическое ток-шоу.

Эти кандидаты были выявлены Попечительским советом путем тайного голосования 3 января; Собеседование с этими кандидатами пройдет 4-5 января, в результате чего совет выявит победителя, предположительно, на заседании 6 января.

Пост генерального директора ОВГ стал вакантным с 21 ноября, когда бывший директор Георгий Бараташвили за два года до истечения своего 6-летнего срока полномочий ушел в отставку.

Конкурс по подбору нового генерального директора был объявлен 28 ноября, а сроки принятия заявок истекли 28 декабря. Первоначально заявки на участие в конкурсе подали 15 кандидатов, но в итоге их число сократилось до 14 (в связи с неполной документацией Бачуки Бахтадзе выбыл из конкурса). В результате прошедшего 3 января голосования 9 кандидатов не прошли во второй тур конкурса.
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О Сивил Джорджия
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