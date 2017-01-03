Уровень годовой инфляции в декабре составил 1,8%

Согласно данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы во вторник, уровень годовой инфляции в декабре 2016 г. составил 1,8%, после того, как в ноябре была зафиксирована инфляция на уровне 0,2%.



По сравнению с предыдущим месяцем, цены в декабре выросли на 1%.



На формирование годовой инфляции повлияло повышение цен на алкогольные напитки и сигареты на 13,1%, что вызвано увеличением акцизных налогов, в основном, на табак и алкогольную продукцию; В то же время цены в декабре резко выросли на табачные изделия (23,2%) на фоне ожидаемого повышения акцизного налога, которое уже вошло в силу с января в результате принятых законодательных изменений.



В группе связи цены выросли на 4,3;; в группе гостиниц, кафе и ресторанов – на 4,1%; на транспорт на 2,1%; а в группе здравоохранения на 2,1% по сравнению с декабрем предыдущего года.



В группе продовольствия и безалкогольных напитков уровень годовой инфляции составил в декабре 1,6%, но по данным ССГ, существенный рост цен был зафиксирован в группе – сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия (16,3%).



В декабре на 5,7% сократились цены в группе одежды и обуви, а на 2,5% снизились цены в группе мебели, предметов быта и ухода за домом.



В 2017 году прогнозируется 4%-ый уровень инфляции.