О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 19:14 - 3 Янв.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Уровень годовой инфляции в декабре составил 1,8%
Civil Georgia, Tbilisi / 3 Янв.'17 / 18:50

Согласно данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы во вторник, уровень годовой инфляции в декабре 2016 г. составил 1,8%, после того, как в ноябре была зафиксирована инфляция на уровне 0,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем, цены в декабре выросли на 1%.

На формирование годовой инфляции повлияло повышение цен на алкогольные напитки и сигареты на 13,1%, что вызвано увеличением акцизных налогов, в основном, на табак и алкогольную продукцию; В то же время цены в декабре резко выросли на табачные изделия (23,2%) на фоне ожидаемого повышения акцизного налога, которое уже вошло в силу с января в результате принятых законодательных изменений.

В группе связи цены выросли на 4,3;; в группе гостиниц, кафе и ресторанов – на 4,1%; на транспорт на 2,1%; а в группе здравоохранения на 2,1% по сравнению с декабрем предыдущего года.

В группе продовольствия и безалкогольных напитков уровень годовой инфляции составил в декабре 1,6%, но по данным ССГ, существенный рост цен был зафиксирован в группе – сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия (16,3%).

В декабре на 5,7% сократились цены в группе одежды и обуви, а на 2,5% снизились цены в группе мебели, предметов быта и ухода за домом.

В 2017 году прогнозируется 4%-ый уровень инфляции.
Последние новости
03 Янв.'17 19:14
За пост генерального директора ОВГ борьбу продолжат 5 кандидатов
Перешедших во второй тур кандидатов Попечительский совет выявил путем тайного голосования.
03 Янв.'17 18:50
Уровень годовой инфляции в декабре составил 1,8%
По сравнению с ноябрем цены выросли на 1%, - сообщает ССГ.
03 Янв.'17 17:18
Усупашвили о возможном сценарии отставки Маргвелашвили в случае пересмотра правил выборов президента
Георгий Маргвелашвили воздержался от комментария по данному вопросу.
03 Янв.'17 10:59
Визит американских сенаторов в Грузию
Республиканские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и демократ Эми Клобучар провели встречи с представителями руководства Грузии.
01 Янв.'17 19:31
Новогодние поздравления к населению от президента и премьер-министра
Маргвелашвили и Квирикашвили говорили об экономическом развитии, демократии и территориальной целостности.
30 Дек.'16 19:27
Цхинвали планирует провести референдум с целью переименования названия региона
Леонид Тибилов заявил, что референдум пройдет в апреле 2017 г. вместе с президентскими выборами.
30 Дек.'16 18:16
Квирикашвили и Порошенко по телефону договорились «об активизации политического диалога»
Премьер-министр Грузии пригласил президента Украины в Грузию.
30 Дек.'16 15:45
Грузия выделит Сирии 100 000 долларов США
Министр иностранных дел Грузии заявил, что финансовая помощь будет передана с помощью фонда ООН.
30 Дек.'16 15:18
Рост ВВП в Грузии в ноябре составил 2%
За первые 11 месяцев 2016 г. экономика Грузии выросла на 2,4%, по данным Службы статистики.
30 Дек.'16 15:07
Сербия планирует упразднить визовый режим для граждан Грузии
Сербские министры договорились о введении безвизового режима для Азербайджана, Армении и Грузии.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
21