Усупашвили о возможном сценарии отставки Маргвелашвили в случае пересмотра правил выборов президента

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили воздержался комментировать прогноз бывшего председателя Парламента Давида Усупашвили о том, что президент может уйти в отставку в том случае, если правящая грузинская мечта решит изменить правила избрания президента путем прямых выборов.



«Что вам ответить на этот вопрос, скажите мне пожалуйста», - заявил Маргвелашвили 3 января в ответ на вопросы журналистов, - «Насколько актуален этот вопрос сегодня. У меня нет комментария по данному вопросу».



Давид Усупашвили, который после того, как покинул Республиканскую партию вслед за поражением партии на октябрьских парламентских выборах, планирует создать собственную партию, о возможности отставки президента рассказал в интервью газете «Квирис палитра», которое было опубликовано 2 января.



Несмотря на то, что, по его словам, он остается сторонником парламентской модели, где президент «не избирается путем прямых выборов», но «изменения такого типа должны решаться в результате широкого консенсуса», так как «нравится кому-то или нет, народ поддерживает избрание президента именно путем прямых выборов».



Правила избрания президента входит в число тех предполагаемых вопросов, по которым до 30 апреля 2017 г. решение должна принять Государственная конституционная комиссия, созданная в декабре 2016 г. и работке которой бойкот объявила только Администрация президента. После того, как комиссия подготовит законопроект о пересмотре Конституции, дальнейшие процедуры охватывают его официальное инициирование, общенародное обсуждение в течение одного месяца, после чего обсуждения переместятся в Парламент, который в течение двух сессий, как минимум, 113 голосами должен утвердить конституционные поправки и определить сроки их задействования. По подсчетам председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, который в то же время возглавляет Конституционную комиссию, на этот процесс потребуется, как минимум, один год.



По заявлению Давида Усупашвили, дело может дойти до «политического кризиса», «если продолжится личностное противостояние с президентом, или параллельно подготовке поправок продолжатся тотальные тенденции «мечтательского контроля» в такой обстановке, когда, по его оценке, Грузинскую мечту «заботит не исправная Конституция», а «раздражает принцип разделения власти».



По словам Усупашвили, Грузинская мечта, которая обладает в Парламенте конституционным большинством из 116 депутатов, если решит «единолично», что президент должен избираться путем непрямых выборов, у президента «в арсенале есть совокупность правово-политических шагов, с помощью которых необдуманная попытка Грузинской мечты может обернуться этой же команде, как бумеранг».



«Почему мы не должны рассчитывать, что возможно президент в такой обстановке, и на том фоне, когда до истечения президентского срока остается один год – может обратиться к грузинскому народу, «Мечта» лишает вас права избирать президента путем прямых выборов, я беспомощен оказывать этим изменениям сопротивление, но я уйду в отставку и пока изменения войдут в силу, даю вам шанс, еще раз избрать президента самим и еще пять лет, до 2022 года у вас будет избранный вами президент. В это время, в 2020 году сам Парламент нужно будет избирать заново и посмотрим, тот будущий Парламент лишит вас права или сохранит вам право иметь «вашего» президента», - такую возможность прогнозирует Усупашвили в своем газетном интервью.



«Развитие событий по такому сценарию реально, как с точки зрения Конституции, так и с политической точки зрения», - добавил он.



5-летний срок президента Маргвелашвили истекает осенью 2018 года. В случае его досрочной отставки внеочередные президентские выборы должны пройти в течение 45 дней.



«Это может произойти в июне, когда уже Конституционная комиссия определить проект поправок», - заявил Усупашвили.



«Если в таких условиях Георгий Маргвелашвили или кто-либо другой, кандидат не от власти победит на выборах, будущий президент станет серьезной фигурой с точки зрения политического веса. Соответственно, «Мечта» может получить значительно сильного президента и политические проблемы могут начаться именно после этого», - говорит экс-спикер Парламента.



Давид Усупашвили заявил, что «успех на парламентских выборах 2020 г., т.е. вхождение в коалицию власти» будет целью его новой политической силы, о формировании которой он «много» говорит сейчас, в том числе «с политически не так уж активными людьми».



«Сделаем все, что будет содействовать этой главной задаче – победе на парламентских выборах, на местных выборах (в октябре 2017 г.) и на президентских выборах», - отметил он в газетном интервью.