О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 19:14 - 3 Янв.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Усупашвили о возможном сценарии отставки Маргвелашвили в случае пересмотра правил выборов президента
Civil Georgia, Tbilisi / 3 Янв.'17 / 17:18

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили воздержался комментировать прогноз бывшего председателя Парламента Давида Усупашвили о том, что президент может уйти в отставку в том случае, если правящая грузинская мечта решит изменить правила избрания президента путем прямых выборов.

«Что вам ответить на этот вопрос, скажите мне пожалуйста», - заявил Маргвелашвили 3 января в ответ на вопросы журналистов, - «Насколько актуален этот вопрос сегодня. У меня нет комментария по данному вопросу».

Давид Усупашвили, который после того, как покинул Республиканскую партию вслед за поражением партии на октябрьских парламентских выборах, планирует создать собственную партию, о возможности отставки президента рассказал в интервью газете «Квирис палитра», которое было опубликовано 2 января.

Несмотря на то, что, по его словам, он остается сторонником парламентской модели, где президент «не избирается путем прямых выборов», но «изменения такого типа должны решаться в результате широкого консенсуса», так как «нравится кому-то или нет, народ поддерживает избрание президента именно путем прямых выборов».

Правила избрания президента входит в число тех предполагаемых вопросов, по которым до 30 апреля 2017 г. решение должна принять Государственная конституционная комиссия, созданная в декабре 2016 г. и работке которой бойкот объявила только Администрация президента. После того, как комиссия подготовит законопроект о пересмотре Конституции, дальнейшие процедуры охватывают его официальное инициирование, общенародное обсуждение в течение одного месяца, после чего обсуждения переместятся в Парламент, который в течение двух сессий, как минимум, 113 голосами должен утвердить конституционные поправки и определить сроки их задействования. По подсчетам председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, который в то же время возглавляет Конституционную комиссию, на этот процесс потребуется, как минимум, один год.

По заявлению Давида Усупашвили, дело может дойти до «политического кризиса», «если продолжится личностное противостояние с президентом, или параллельно подготовке поправок продолжатся тотальные тенденции «мечтательского контроля» в такой обстановке, когда, по его оценке, Грузинскую мечту «заботит не исправная Конституция», а «раздражает принцип разделения власти».

По словам Усупашвили, Грузинская мечта, которая обладает в Парламенте конституционным большинством из 116 депутатов, если решит «единолично», что президент должен избираться путем непрямых выборов, у президента «в арсенале есть совокупность правово-политических шагов, с помощью которых необдуманная попытка Грузинской мечты может обернуться этой же команде, как бумеранг».

«Почему мы не должны рассчитывать, что возможно президент в такой обстановке, и на том фоне, когда до истечения президентского срока остается один год – может обратиться к грузинскому народу, «Мечта» лишает вас права избирать президента путем прямых выборов, я беспомощен оказывать этим изменениям сопротивление, но я уйду в отставку и пока изменения войдут в силу, даю вам шанс, еще раз избрать президента самим и еще пять лет, до 2022 года у вас будет избранный вами президент. В это время, в 2020 году сам Парламент нужно будет избирать заново и посмотрим, тот будущий Парламент лишит вас права или сохранит вам право иметь «вашего» президента», - такую возможность прогнозирует Усупашвили в своем газетном интервью.

«Развитие событий по такому сценарию реально, как с точки зрения Конституции, так и с политической точки зрения», - добавил он.

5-летний срок президента Маргвелашвили истекает осенью 2018 года. В случае его досрочной отставки внеочередные президентские выборы должны пройти в течение 45 дней.

«Это может произойти в июне, когда уже Конституционная комиссия определить проект поправок», - заявил Усупашвили.

«Если в таких условиях Георгий Маргвелашвили или кто-либо другой, кандидат не от власти победит на выборах, будущий президент станет серьезной фигурой с точки зрения политического веса. Соответственно, «Мечта» может получить значительно сильного президента и политические проблемы могут начаться именно после этого», - говорит экс-спикер Парламента.

Давид Усупашвили заявил, что «успех на парламентских выборах 2020 г., т.е. вхождение в коалицию власти» будет целью его новой политической силы, о формировании которой он «много» говорит сейчас, в том числе «с политически не так уж активными людьми».

«Сделаем все, что будет содействовать этой главной задаче – победе на парламентских выборах, на местных выборах (в октябре 2017 г.) и на президентских выборах», - отметил он в газетном интервью.
Последние новости
03 Янв.'17 19:14
За пост генерального директора ОВГ борьбу продолжат 5 кандидатов
Перешедших во второй тур кандидатов Попечительский совет выявил путем тайного голосования.
03 Янв.'17 18:50
Уровень годовой инфляции в декабре составил 1,8%
По сравнению с ноябрем цены выросли на 1%, - сообщает ССГ.
03 Янв.'17 17:18
Усупашвили о возможном сценарии отставки Маргвелашвили в случае пересмотра правил выборов президента
Георгий Маргвелашвили воздержался от комментария по данному вопросу.
03 Янв.'17 10:59
Визит американских сенаторов в Грузию
Республиканские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и демократ Эми Клобучар провели встречи с представителями руководства Грузии.
01 Янв.'17 19:31
Новогодние поздравления к населению от президента и премьер-министра
Маргвелашвили и Квирикашвили говорили об экономическом развитии, демократии и территориальной целостности.
30 Дек.'16 19:27
Цхинвали планирует провести референдум с целью переименования названия региона
Леонид Тибилов заявил, что референдум пройдет в апреле 2017 г. вместе с президентскими выборами.
30 Дек.'16 18:16
Квирикашвили и Порошенко по телефону договорились «об активизации политического диалога»
Премьер-министр Грузии пригласил президента Украины в Грузию.
30 Дек.'16 15:45
Грузия выделит Сирии 100 000 долларов США
Министр иностранных дел Грузии заявил, что финансовая помощь будет передана с помощью фонда ООН.
30 Дек.'16 15:18
Рост ВВП в Грузии в ноябре составил 2%
За первые 11 месяцев 2016 г. экономика Грузии выросла на 2,4%, по данным Службы статистики.
30 Дек.'16 15:07
Сербия планирует упразднить визовый режим для граждан Грузии
Сербские министры договорились о введении безвизового режима для Азербайджана, Армении и Грузии.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
21