Визит американских сенаторов в Грузию

Американские сенаторы, республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и демократ Эми Клобучар 1-2 января посетили Грузию и провели переговоры с представителями руководства страны и оппозиции.



Перед встречей с премьер-министром Георгием Квирикашвили делегация посетила административную пограничную линию сепаратистской Южной Осетии в селе Хурвалети, где местное население разделено возведенными российскими пограничниками колючими ограждениями.



«Мы рады, что вернулись в Грузию, которая является сильным другом и союзником. Сейчас очень сложное и наполненное вызовами время... Мы вновь сделаем все, что можем, чтобы поддержать независимость и свободу Грузии, территориальную целостность страны», - заявил председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США, сенатор республиканец Джон Маккейн до отправления в Хурвалети.



«Мы верим, что Путин осуществил кибер-атаку на наших выборах в Америке, он пытается отнять почву у демократии во всем мире. Сейчас настало время для установления новых санкций, чтобы они коснулись лично него, как личности, его энергосектора, его банковского сектора. Настало время ответить Путину, но мы должны быть лучшим другом для наших союзников, в том числе для Грузии – оказывать им больше помощи», - заявил Линдси Грэм.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с сенаторами заявил, что «мы были, есть и будем самым надежным партнером США в регионе».



По сообщению Администрации премьер-министра, стороны обсудили широкий спектр грузино-американских отношений. Премьер-министр заявил, что США «сильно поддерживают» Грузию и власти Грузии призваны «продолжить тесное партнерское сотрудничество с новой Администрацией США».



«Хочу выразить вам огромную благодарность за поддержку Грузии в важнейшее время – на новый год, в этот сложный момент. Это, по нашему мнению, является очень правильным моментом для оказания помощи нашей стране, чтобы мы продолжили стремление к Европе, НАТО и в целом, к формированию в качестве истинно демократического европейского государства», - обратился Квирикашвили к американским сенаторам 1 января в Тбилиси, по время посещения Технологического парка.



2 января американские сенаторы встретились с президентом Георгием Маргвелашвили и лидерами оппозиционного Национального движения, а также посетили Совместный тренировочный и оценочный центр НАТО и Грузии.



Георгий Маргвелашвили, по сообщению его администрации, на встрече отметил, что Грузия ждет «больше поддержки и сотрудничества» со стороны США.



«В переходный период, когда новая Администрация США готовится зайти в офис, такой визит является крайне важным и также важно подчеркнуть, что Грузия является таким стратегическим партнером, который очень ценен, очень важен для США», - заявил советник президента Грузии Тенгиз Пхаладзе.



После встречи с депутатами Национального движения Давидом Бакрадзе, Гигой Бокерия и Серги Капанадзе сенатор Маккейн, который во время визита в Киеве также встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил: «Мы всегда поддерживаем активный политический климат, с жизнеспособной оппозицией и свободой СМИ, но мы также верны свободе и независимости Грузии, поддерживаем соглашения о свободной торговле с Грузией, поддерживаем тренировки и окончательное вступление Грузии в НАТО».



Визит сенаторов «с таким четким видением» депутат Бокерия назвал «очень важным сигналом» с такой обстановке, когда политика новой Администрации США «пока еще не очерчена четким образом».



Американские сенаторы посетили Грузию в рамках турне по Восточной Европе. До визита в Грузию они посетили Украину и страны Прибалтики.