Новогодние поздравления к населению от президента и премьер-министра

В своих новогодних обращениях к населению президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили в качестве приоритетов страны на 2017 год назвали экономическое развитие, демократическое продвижение и территориальную целостность.



Находившийся в окружении людей, занимающихся благотворительностью, президент Маргвелашвили подчеркнул значение активности общества с точки зрения борьбы с вызовами и службы стране.



«В 2017 году нам предстоит достичь множество целей. Мы должны преодолеть экономические проблемы, мы должны сделать шаги к экономическому усилению и к объединению нашей страны, мы должны усилить демократичность нашей страны... Та сила, которая поможет нам преодолеть эти проблемы, больше всего находится в нас, в грузинском обществе; В наших навыках любить друг друга, поддерживать друг друга, разделять проблемы друг друга путем нашей благотворительности и добротой преодолеть все вызовы», - заявил Маргвелашвили.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили в своем телевизионном поздравлении обещал, что 2017 год будет годом «особых возможностей». По его словам, общество объединяет желание, чтобы Грузия «объединилась, стала целой, стала более сильной страной с истинно европейской демократией».



«Наша сила заключается только и только в единстве и действии. Поэтому мы все должны встать вместе, как одна сильная семья. Мы должны больше слушать друг друга, так как никто нас лучше не поймет, чем мы друг друга. Мы должны действовать вместе потому, что наше дело все равно никто не сделает кроме нас», - заявил глава правительства.



«Мы обещаем, что 2017 год будет годом особых возможностей. Я твердо верю, что у нашего народа есть способность использовать каждую такую возможность, чтобы своими же руками превратить в реальность мечты и цели. С использованием этих возможностей мы станем сильнее во благо нашей страны, наших детей, наших родителей и стариков, наших абхазских и осетинских сограждан, наших эмигрантов, для наших солдат, которыми мы очень гордимся», - отметил премьер-министр.



«Мы вместе сможем как можно быстрее увеличить экономику нашей страны, создать как можно больше рабочих мест, чтобы у нас было больше сильных семей», - отметил Квирикашвили.