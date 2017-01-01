О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 19:31 - 1 Янв.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Новогодние поздравления к населению от президента и премьер-министра
Civil Georgia, Tbilisi / 1 Янв.'17 / 19:31

В своих новогодних обращениях к населению президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили в качестве приоритетов страны на 2017 год назвали экономическое развитие, демократическое продвижение и территориальную целостность.

Находившийся в окружении людей, занимающихся благотворительностью, президент Маргвелашвили подчеркнул значение активности общества с точки зрения борьбы с вызовами и службы стране.

«В 2017 году нам предстоит достичь множество целей. Мы должны преодолеть экономические проблемы, мы должны сделать шаги к экономическому усилению и к объединению нашей страны, мы должны усилить демократичность нашей страны... Та сила, которая поможет нам преодолеть эти проблемы, больше всего находится в нас, в грузинском обществе; В наших навыках любить друг друга, поддерживать друг друга, разделять проблемы друг друга путем нашей благотворительности и добротой преодолеть все вызовы», - заявил Маргвелашвили.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили в своем телевизионном поздравлении обещал, что 2017 год будет годом «особых возможностей». По его словам, общество объединяет желание, чтобы Грузия «объединилась, стала целой, стала более сильной страной с истинно европейской демократией».

«Наша сила заключается только и только в единстве и действии. Поэтому мы все должны встать вместе, как одна сильная семья. Мы должны больше слушать друг друга, так как никто нас лучше не поймет, чем мы друг друга. Мы должны действовать вместе потому, что наше дело все равно никто не сделает кроме нас», - заявил глава правительства.

«Мы обещаем, что 2017 год будет годом особых возможностей. Я твердо верю, что у нашего народа есть способность использовать каждую такую возможность, чтобы своими же руками превратить в реальность мечты и цели. С использованием этих возможностей мы станем сильнее во благо нашей страны, наших детей, наших родителей и стариков, наших абхазских и осетинских сограждан, наших эмигрантов, для наших солдат, которыми мы очень гордимся», - отметил премьер-министр.

«Мы вместе сможем как можно быстрее увеличить экономику нашей страны, создать как можно больше рабочих мест, чтобы у нас было больше сильных семей», - отметил Квирикашвили.
Последние новости
01 Янв.'17 19:31
Новогодние поздравления к населению от президента и премьер-министра
Маргвелашвили и Квирикашвили говорили об экономическом развитии, демократии и территориальной целостности.
30 Дек.'16 19:27
Цхинвали планирует провести референдум с целью переименования названия региона
Леонид Тибилов заявил, что референдум пройдет в апреле 2017 г. вместе с президентскими выборами.
30 Дек.'16 18:16
Квирикашвили и Порошенко по телефону договорились «об активизации политического диалога»
Премьер-министр Грузии пригласил президента Украины в Грузию.
30 Дек.'16 15:45
Грузия выделит Сирии 100 000 долларов США
Министр иностранных дел Грузии заявил, что финансовая помощь будет передана с помощью фонда ООН.
30 Дек.'16 15:18
Рост ВВП в Грузии в ноябре составил 2%
За первые 11 месяцев 2016 г. экономика Грузии выросла на 2,4%, по данным Службы статистики.
30 Дек.'16 15:07
Сербия планирует упразднить визовый режим для граждан Грузии
Сербские министры договорились о введении безвизового режима для Азербайджана, Армении и Грузии.
29 Дек.'16 20:41
Парламент принял резолюцию о внешней политике страны
За инициированную Грузинской мечтой резолюцию проголосовало оппозиционное Национальное движение, а Альянс патриотов в голосовании не участвовал.
29 Дек.'16 18:28
Квирикашвили: «Состоялись первые контакты с новой Администрацией США»
Министр ИД Грузии заявил, что провел телефонную беседу с кандидатом в советники Дональда Трампа по вопросам безопасности.
29 Дек.'16 18:16
Парламент создал Временную комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности
Персональный состав комиссии из 14 членов будет укомплектован позже.
29 Дек.'16 15:49
Приняты законодательные изменения о судебной реформе
Парламент 29 декабря в третьем слушании утвердил законодательный пакет, известный под названием «третьей волны» судебной реформы.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
60