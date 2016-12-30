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Последнее обновление: 19:27 - 30 Дек.'16
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Цхинвали планирует провести референдум с целью переименования названия региона
Civil Georgia, Tbilisi / 30 Дек.'16 / 19:27

Сепаратистский лидер Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что в апреле 2017 года вместе с запланированными президентскими выборами пройдет референдум о переименовании региона в «Южную Осетию – Аланию».

«По моему мнению, нам необходимо переименовать наше государство в Южную Осетию – Аланию, так как есть и Северная Осетия – Алания, и уже потом объединиться с Северной Осетией в составе России как государство Алания. Но есть разные мнения о переименовании нашей Республики, и мы будем их учитывать», - заявил Тибилов.

Впервые с инициативой переименования названия региона Тибилов выступил в декабре 2015 года.

Сепаратистский лидер Южной Осетии планировал до августа 2016 года провести референдум по вопросу о вступлении в состав Российской Федерации. Но в мае Тибилов заявил, что референдум по данному вопросу пройдет после президентских выборов.
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О Сивил Джорджия
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