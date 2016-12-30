Цхинвали планирует провести референдум с целью переименования названия региона

Сепаратистский лидер Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что в апреле 2017 года вместе с запланированными президентскими выборами пройдет референдум о переименовании региона в «Южную Осетию – Аланию».



«По моему мнению, нам необходимо переименовать наше государство в Южную Осетию – Аланию, так как есть и Северная Осетия – Алания, и уже потом объединиться с Северной Осетией в составе России как государство Алания. Но есть разные мнения о переименовании нашей Республики, и мы будем их учитывать», - заявил Тибилов.



Впервые с инициативой переименования названия региона Тибилов выступил в декабре 2015 года.



Сепаратистский лидер Южной Осетии планировал до августа 2016 года провести референдум по вопросу о вступлении в состав Российской Федерации. Но в мае Тибилов заявил, что референдум по данному вопросу пройдет после президентских выборов.