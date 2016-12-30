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Последнее обновление: 18:16 - 30 Дек.'16
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Квирикашвили и Порошенко по телефону договорились «об активизации политического диалога»
Civil Georgia, Tbilisi / 30 Дек.'16 / 18:16

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент Украины Петр Порошенко 30 декабря провели телефонную беседу, в ходе которой договорились об активизации политического диалога, - сообщают администрации премьер-министра Грузии и президента Украины.

«Собеседники обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности договорились активизировать политический диалог на всех уровнях», - говорится в сообщении администрации президента Украины.

Стороны также отметили значение углубления взаимодействия, в том числе и в рамках международных организаций.

По сообщению Администрации президента Украины, Петр Порошенко «высоко оценил» «последовательную и всестороннюю поддержку» Украины со стороны Грузии и также отметил значение продолжения сотрудничества в многосторонних форматах для «эффективной» защиты прав человека и «для деоккупации территорий Украины и Грузии».

По заявлению Администрации премьер-министра Грузии, президент Украины поблагодарил Георгия Квирикашвили «за соавторство резолюции в ООН, связанной с Украиной». Грузия была одним из соавторов резолюции, которая была принята Советом ООН по правам человека 1 июля 2016 г. об оказании Украине помощи в сфере защиты прав человека.

«Петр Порошенко и Гиорги Квирикашвили подчеркнули актуальность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности углубление экономического измерения кооперации», - сообщает Администрация президента Украины.

Согласно тому же сообщению, стороны договорились о проведении весной 2017 года очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Стороны также договорились о продолжении диалога в рамках международных встреч «в ближайшем будущем».

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пригласил президента Петра Порошенко в Грузию в удобное для него время, - сообщает также администрация президента Украины.

Наряду с приглашением, по информации Администрации премьер-министра Грузии, Георгий Квирикашвили поздравил президента Украины с наступающим Новым годом и Рождеством, а Петр порошенко поздравил Георгия Квирикашвили с победой Грузинской мечты на парламентских выборах и «пожелал успехов» на посту главы правительства.
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О Сивил Джорджия
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