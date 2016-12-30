Квирикашвили и Порошенко по телефону договорились «об активизации политического диалога» Civil Georgia, Tbilisi / 30 Дек.'16 / 18:16



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент Украины Петр Порошенко 30 декабря провели телефонную беседу, в ходе которой договорились об активизации политического диалога, - сообщают администрации премьер-министра Грузии и президента Украины.



«Собеседники обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности договорились активизировать политический диалог на всех уровнях», - говорится в сообщении администрации президента Украины.



Стороны также отметили значение углубления взаимодействия, в том числе и в рамках международных организаций.



По сообщению Администрации президента Украины, Петр Порошенко «высоко оценил» «последовательную и всестороннюю поддержку» Украины со стороны Грузии и также отметил значение продолжения сотрудничества в многосторонних форматах для «эффективной» защиты прав человека и «для деоккупации территорий Украины и Грузии».



По заявлению Администрации премьер-министра Грузии, президент Украины поблагодарил Георгия Квирикашвили «за соавторство резолюции в ООН, связанной с Украиной». Грузия была одним из соавторов резолюции, которая была принята Советом ООН по правам человека 1 июля 2016 г. об оказании Украине помощи в сфере защиты прав человека.



«Петр Порошенко и Гиорги Квирикашвили подчеркнули актуальность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности углубление экономического измерения кооперации», - сообщает Администрация президента Украины.



Согласно тому же сообщению, стороны договорились о проведении весной 2017 года очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.



Стороны также договорились о продолжении диалога в рамках международных встреч «в ближайшем будущем».



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пригласил президента Петра Порошенко в Грузию в удобное для него время, - сообщает также администрация президента Украины.



Наряду с приглашением, по информации Администрации премьер-министра Грузии, Георгий Квирикашвили поздравил президента Украины с наступающим Новым годом и Рождеством, а Петр порошенко поздравил Георгия Квирикашвили с победой Грузинской мечты на парламентских выборах и «пожелал успехов» на посту главы правительства. Tweet На эту же тему Министр ИД Грузии приветствует выдвижение вопроса Грузии в Совбезе ООН

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