Грузия выделит Сирии 100 000 долларов США Civil Georgia, Tbilisi / 30 Дек.'16 / 15:45



Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что Грузия выделит для оказания помощи Сирии 100 000 долларов США.



«Премьер-министр и правительство Грузии молниеносно откликнулись на тот гуманитарный кризис, свидетелями которого мы все вместе стали в Сирии. Он выразил готовность оказать помощь тем детям, которые оказались в особо тяжелой ситуации», - отметил Джанелидзе на брифинге 29 декабря.



«После этого у нас были активные консультации с ООН и мы исследовали все пути, каким образом можно оказать эту гуманитарную помощь и в конечном итоге было согласовано, что мы окажем финансовую помощь в размере 100 000 долларов США с помощью специализированного фонда ООН, который в дальнейшем уже осуществляет оказание гуманитарной помощи и финансирование гуманитарной помощи для находящихся в Сирии пострадавших лиц», - сказал Джанелидзе.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили 17 декабря, говоря о ситуации в Алеппо, высказал желание оказать гуманитарную помощь «находящимся там в большой беде детям» с помощью ООН.



19 декабря оппозиционное Национальное движение представило в Парламент Грузии проект заявления в связи с обстановкой в Алеппо, в котором осуждается «военное и политическое вмешательство Российской Федерации» в происходящих в Сирии процессах и призывает правительство Грузии «в рамках возможности оказать гуманитарную помощь мирному населению в Сирийской арабской республике и принять беженцев из Сирии». Опционные депутаты требовали обсуждения этой инициативы в ускоренном порядке до нового года, на то не согласилось большинство членов Бюро Парламента по той причине, что вопрос требует скрупулезного обсуждения и внеочередное заседание на текущей неделе было закрыто без обсуждения этого вопроса. Tweet На эту же тему Тбилиси проводит консультации с целью отправки гуманитарной помощи в Сирию