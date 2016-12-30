Сербия планирует упразднить визовый режим для граждан Грузии

Сербия может стать 27-ой страной, в которую граждане Грузии смогут отправляться без получения визы в соответствии с тем решением, которое согласовали представители правительства Сербии.



Министры иностранных дел и внутренних дел Сербии – Ивица Дачич и Небойша Стефанович, вместе с министром торговли, туризма и телекоммуникаций Расимом Лайяичем на проведенном 27 декабря заседании решили начать процедуры по введению безвизового режима для граждан Азербайджана, Армении и Грузии.



«В ходе обсуждения визовой политики Сербии, три министра договорились об упрощении визовых требований как можно для большего количества стран, чтобы развивать двусторонние политические отношения, привлекать иностранные инвестиции и содействовать экономическому сотрудничеству и туризму», - заявляет Министерство иностранных дел Сербии.



Граждане Грузии могут путешествовать без виз в 26 странах мира. В настоящее время Евросоюз находится в процессе введения безвизового режима для Грузии.